У Білорусі створили власну криптовалюту

Творці першої білоруської криптовалюти - талера - планують вивести її на міжнародні біржі вже в січні.

Про це повідомляє білоруський Інтерфакс.

"У січні ми вийдемо на перші міжнародні біржі", - повідомив один з творців талера Сергій Лавриненко.

Крім того, лістинг талера планується і на білоруських біржах, які незабаром з'являться з реалізацією декрету N8 "Про розвиток цифрової економіки", зазначив він.

"Більш того, ми з нашою командою самі беремо участь у створенні однієї з серйозних бірж", - також зазначив Лавриненко.

За інформацією іншого творця талера, Дениса Лавнікевіча, загальна капіталізація вже намайнених талерів на даний момент перевищила 1 млн доларів.

"За останні кілька тижнів курс талера виріс з лічених центів до долара десь. (...) І далі він буде тільки дорожчати, це незворотний процес", - вважає він.

У той же час, як підкреслили автори білоруської криптовалюти, даний проект не є комерційним.

За словами Лавнікевіча, головна мета полягала в тому, щоб "дати країні фінансовий інструмент, який дозволить їй залишатися в руслі сучасних тенденцій", створити співтовариство ентузіастів, а також перевірити і підтвердити власні компетенції в сфері блокчейна.

Крім того, вони хотіли "створити якийсь економічний інструмент, який може бути задіяний в різних бізнесах", наприклад, в різних програмах лояльності.

Нагадаємо, у Білорусі легалізували майнінг та операції з криптовалютами.