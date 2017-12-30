Укртелеком і Lifecell не домовилися про взаємоз'єднання

Договір про взаємоз'єднання між Укртелекомом та Lifecell припиняє дію з 1 січня 2018 року і не буде продовжений.

Про це Укртелеком повідомляє на сторінці в Facebook.

"Не дивлячись на рішення компанії Lifecell припинити договір про взаємоз'єднання мереж Укртелеком і Lifecell, починаючи з 1 січня 2018 року, компанія Укртелеком продовжить обслуговувати всі дзвінки з мережі Lifecell, в тому числі і міжнародні дзвінки, і дзвінки на номери "0800"", - йдеться в повідомленні.

"Компанія Lifecell ініціювала припинення дії поточного договору з Укртелекомом і відмовилася від укладення нової угоди. Ми робимо все можливе, щоб швидше вирішити це питання, а до цього часу Укртелеком забезпечує зв'язок в звичайному режимі", - зазначили в Укртелекомі.

Зазначається, що у випадку непідписання такого договору абоненти "Укртелекому" не зможуть телефонувати на номери абонентів Lifecell і навпаки.

Як повідомлялося, в серпні 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, вирішила знизити ставку інтерконекту між мережами з 23 коп./хвилина до 15 коп./хвилина. За підрахунками регулятора собівартість інтерконекту становить близько 5-7 коп.за хвилину.



Тоді мобільний оператор lifecell подав до суду на Укртелеком через зниження ставки зворотного інтерконекту. Після нього в суд звернувся також інший оператор - Vodafone.

Нагадаємо, "Укртелеком" повернули державі.

Рекомендуємо почитати: А чи є що повертати: держава може отримати від Ахметова "мертвий" "Укртелеком"