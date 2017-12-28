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У Києві подешевшає опалення для населення

Четвер, 28 грудня 2017, 19:40

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії "Київенерго" на опалення для населення на 4,1%.

Відповідні постанови комісія ухвалила на засіданні, передає УНІАН.

Так, комісія встановила для "Київенерго" тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1355,83 грн/Гкал і 31,55 гривні за кв. м опалювальної площі на місяць для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку.

Всі тарифи наведені з урахуванням ПДВ.

Нагадаємо, Нацкомісія з тарифів також підвищила ціну на електроенергію.

НКРЕ Київенерго
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Економічна правда
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