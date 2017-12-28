Податківці розповіли, де живуть власники найдорожчих автомобілів в Україні

25% найдорожчих автомобілів в Україні, що належать приватним особам та підпадають під оподаткування транспортним податком, зареєстровані у Києві.

Про це свідчать надходження у січні-листопаді 2017 року до місцевих бюджетів транспортного податку з фізосіб, передає прес-служба Державної фіскальної служби.

За 11 місяців 2017 року до місцевих бюджетів надійшло понад 121,4 млн грн транспортного податку з фізичних осіб.

Найбільше цього податку сплатили фізичні особи у Києві - майже 34,9 млн грн, Харківській області - понад 21,6 млн грн та Дніпропетровській області - майже 13,5 млн грн.

Найчастіше фізичні особи сплачували транспортний податок за автомобілі таких марок, як Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover та Range Rover.

Власниками легкових автомобілів - об’єктів оподаткування у 2017 році був 7131 громадянин. У їх власності перебувало 7494 об’єктів оподаткування.

Юридичні особи з початку року сплатили до місцевих бюджетів понад 104,8 млн грн транспортного податку.

Найбільші суми надійшли від платників, які перебувають на обліку у Києві – майже 18,2 млн грн, Офісі великих платників податків - майже 17,5 млн грн та Дніпропетровській області – понад 7,7 млн грн.

Нагадаємо, з наступного року мито на ввезення автомобілів з ЄС почне поступово знижуватися до нульового значення.

Варто одразу відзначити, що у 2018 році ставки ввізного мита для нових легкових автомобілів походженням з країн Євросоюзу знизяться несуттєво і на вартість розмитнення майже не вплинуть.

Крім того, у 2018 році українці зможуть купувати електрокари за нижчими цінами. Це стало можливим завдяки ухваленим змінам до Податкового кодексу.

Економічна правда