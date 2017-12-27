НБУ дозволив "Укрпошті" частково стати банком

Нацбанк дозволив національним операторам поштового зв'язку брати участь у внутрішньодержавних і міжнародних платіжних системах та пом'якшив умови видачі ліцензій на здійснення валютних операцій.

Про це повідомляє прес-служба Укрпошти і прес-служба НБУ.

Надання фінансових послуг буде здійснюватися у національній валюті без відкриття рахунків. При цьому ліцензії видаватимуть на підставі відповідних правил.

Рішення, на думку регулятора, полегшить доступ населення до переказу коштів без відкриття рахунків у сільській місцевості та віддалених районах України. НБУ вважає, що це стимулюватиме розвиток безготівкових операцій.

Щоб мати право здійснювати валютні операції, небанківські фінансові установи повинні будуть відповідати вимогам щодо відсутності циклічної структури власності та наявності погодження компетентного органу про придбання або збільшення істотної участі в НФУ.

Регулятор тепер зможе призупинити або продовжити строки розгляду документів на отримання генеральної ліцензії небанківської фінансової установи.

А у разі здійснення НФУ певної кількості істотних порушень або у разі недопущення уповноважених працівників НБУ до проведення перевірки структурного підрозділу НФУ, регулятор взагалі зможе відкликати установи генеральну ліцензію.

Національний банк також передбачив видачу генеральної ліцензії шляхом внесення облікового запису в електронний реєстр і надав можливість небанківським фінансовим установам формувати виписку з цього реєстру за допомогою сайту НБУ.

Для небанківських фінансових установ, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, встановлюється перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність з новими вимогами.

Як повідомлялося, раніше "Укрпошта" розповіла, що компанія розглядає три сценарії розвитку фінансових послуг.

Перший сценарій - прийняття закону (НБУ й Мінфін виступили проти прийняття законопроекту №6601, яким "Укрпошта" наділялася правом надавати банківські послуги), другий сценарій - придбання банку, третій сценарій - стратегічне партнерство з банком.

Подібне рішення буде прийматися або наглядовою радою (яка ще не сформована), або власником ПАТ в особі Міністерства інфраструктури.

Зараз "Укрпошта" веде переговори з деякими невеликими банками з метою стратегічного партнерства.

НБУ вже виступив проти першого і другого сценаріїв, Міністерство фінансів також виступило проти покупки "Укрпоштою" банку.

Економічна правда