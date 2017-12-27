Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася

Офіційний курс гривні до долара знизився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 27 грудня на рівні 27,94 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,12 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,8402 гривні.

Нагадаємо, 26 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,83-27,87 гривні за долар.

Економічна правда