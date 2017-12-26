На закритті міжбанку гривня суттєво зміцнилась
Вівторок, 26 грудня 2017, 17:28
26 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,83-27,87 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,83-27,87 гривні;
Євро - 33,02-33,07 гривні;
Російський рубль - 0,4819-0,4831 гривні.
Нагадаємо, 26 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:40 встановилися на рівні 27,95-27,98 гривні за долар.
Економічна правда
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