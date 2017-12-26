На закритті міжбанку гривня суттєво зміцнилась

26 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,83-27,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,83-27,87 гривні;

Євро - 33,02-33,07 гривні;

Російський рубль - 0,4819-0,4831 гривні.

Нагадаємо, 26 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:40 встановилися на рівні 27,95-27,98 гривні за долар.

Економічна правда