Гройсман прогнозує виділення на будівництво доріг 47 мільярдів гривень у 2018
П'ятниця, 15 грудня 2017, 19:05
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує виділення на будівництво доріг 47 мільярдів гривень у 2018 році.
Про це він сказав під час відвідування найбільшого виробника шин приватного акціонерного товариства "Росава", передають Українські Новини.
"Майже 47 млрд гривень - це безпрецедентна сума за всю історію незалежності - ми направимо на модернізацію й реконструкцію українських доріг", - сказав Гройсман.
Він зазначив, що поряд з будівництвом нових доріг важливо забезпечити безпеку на дорогах.
Гройсман привітав "Росаву" з 45-річчям і побажав бути лідером шин на українських дорогах.
Нагадаємо, турецька компанія Onur завершить роботи з реконструкції ділянки траси Київ-Одеса від Києва до Білої Церкви замість компанії "Альтком".
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