Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує виділення на будівництво доріг 47 мільярдів гривень у 2018 році.

Про це він сказав під час відвідування найбільшого виробника шин приватного акціонерного товариства "Росава", передають Українські Новини.

"Майже 47 млрд гривень - це безпрецедентна сума за всю історію незалежності - ми направимо на модернізацію й реконструкцію українських доріг", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що поряд з будівництвом нових доріг важливо забезпечити безпеку на дорогах.

Гройсман привітав "Росаву" з 45-річчям і побажав бути лідером шин на українських дорогах.

Нагадаємо, турецька компанія Onur завершить роботи з реконструкції ділянки траси Київ-Одеса від Києва до Білої Церкви замість компанії "Альтком".