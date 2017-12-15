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Офіційний курс: гривня продовжує падати

П'ятниця, 15 грудня 2017, 09:00

Офіційний курс гривні до долара знизився на 14 копійок, Національний банк встановив його на 15 грудня на рівні 27,41 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6689 гривні.

Нагадаємо, 14 грудня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,43-27,46 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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