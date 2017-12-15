Перша партія зрідженого газу із США приїхала в Україну

Компанія "ЕРУ Трейдінг" організувала закупівлі природного газу для польського ЗПГ-терміналу і його транспортування по трубопроводу через польсько-український інтерконнектор.

Про це повідомляє ports.com.ua з посиланням на прес-службу ЕРУ.

"ЕРУ Трейдінг" придбала газ на кордоні і розмістила його в сховище в Україні.

28 листопада 2017 року "ЕРУ Трейдинг" взяла участь в тендері на поставку газу держкомпанії "Укртрансгаз" і стала єдиним її приватним постачальником.

"З квітня цього року, корпорація ЕРУ є власником поліса страхування від політичних ризиків від державного агентства США, Overseas Private Investment Corporation. Двадцятирічний контракт з OPIC забезпечує ЕРУ захист при транспортуванні, зберіганні та продажу газу в Україні", - заявили в прес-службі.

"Поєднання можливості відвантаження спотового обсягу скрапленого природного газу та покриття полісом страхування OPIC дозволило ЕРУ виграти один з десяти лотів на поставку "Укртрансгазу" 135 млн кубометрів газу протягом наступних семи місяців. ЕРУ стала єдиним приватним постачальником, всі інші лоти отримала НАК "Нафтогаз України", - сказано в повідомленні.

У червні 2017 року польський ЗПГ-термінал у Свіноуйсьце прийняв першу партію американського скрапленого газу. Це перша поставка ЗПГ із США до Східної Європи.

У листопаді 2017 року польська енергетична компанія PGNiG підписала п'ятирічний контракт на поставку ЗПГ з США.

"Енергетичні ресурси України" - девелоперська компанія з іноземними інвестиціями, що спеціалізується на реалізації проектів в українській енергетиці. Власниками і керуючими партнерами компанії є Дейл Перрі, Андрій Фаворов і Ярослав Мудрий.

"ЕРУ Трейдінг" - дочірня компанія ЕРУ, енерготрейдер.

У 2015 році "ЕРУ Трейдінг" стала найбільшим приватним імпортером газу в Україну.

У березні 2017 року "ЕРУ Трейдінг" і ERU Management Services LLC, що входять в корпорацію ЕРУ, були обрані постачальниками газу в рамках відновлення роботи ПАТ "Одеський припортовий завод". Компанії представили кращу пропозицію по давальницькій сировині.