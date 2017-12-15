Гривня на міжбанку продовжує знецінюватися
П'ятниця, 15 грудня 2017, 11:07
15 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:25 встановилися на рівні 27,53-27,55 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,53-27,55 гривні;
Євро - 32,44-32,46 гривні;
Російський рубль - 0,4674-0,4683 гривні.
Нагадаємо, 14 грудня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,43-27,46 гривні за долар.
Економічна правда
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