Міжбанк вікрився падінням гривні
Четвер, 14 грудня 2017, 13:30
14 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,26-27,28 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,43-27,46 гривні;
Євро - 32,46-32,49 гривні;
Російський рубль - 0,4677-0,4685 гривні.
Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара знизився на 9 копійок, Національний банк встановив його на 14 грудня на рівні 27,27 гривні.
Економічна правда
powered by lun.ua