Міжбанк вікрився падінням гривні

14 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,26-27,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,43-27,46 гривні;

Євро - 32,46-32,49 гривні;

Російський рубль - 0,4677-0,4685 гривні.

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара знизився на 9 копійок, Національний банк встановив його на 14 грудня на рівні 27,27 гривні.

Економічна правда