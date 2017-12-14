Всі розділи
Укр / Рус

Офіційна гривня втратила 9 копійок

Четвер, 14 грудня 2017, 09:30

Офіційний курс гривні до долара знизився на 9 копійок, Національний банк встановив його на 14 грудня на рівні 27,27 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,00 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6103 гривні.

13 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,26-27,28 гривні за долар.

Економічна правда

курс валют
Матеріали за темою
Офіційна гривня втратила 4 копійки 13 грудня 2017, 09:00
Офіційний курс: гривня слабшає 8 грудня 2017, 09:20
Офіційний курс: гривня зміцнюється 7 грудня 2017, 09:00
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті