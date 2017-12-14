Японський стартап Ispace встановить рекламні щити на Місяці

Японські інвестори вклали 90 мільйонів доларів в стартап, який запустить власну місію на Місяць і стане першим в історії космічним маркетинговим майданчиком.

Про це пише Bloomberg.

Токійський стартап Ispace планує запустити власну місію на Місяць в 2019 році і стати першим в історії людства маркетинговим майданчиком.

Компанія також планує зайнятися розміщенням логотипів на своїх космічних апаратах і ракетах, а також рекламними зйомками в космосі. Успішна посадка на Місяці дозволить Ispace розмістити там рекламні щити.

Стартап привернув 90 млн доларів інвестицій від найбільших компаній Японії, включаючи Japan Airlines і телевізійну мережу Tokyo Broadcasting System Holdings.

Компанію також підтримали і державні структури: корпорація Innovation Network, яка фінансується урядом, стала головним інвестором, вклавши 3,5 млрд доларів. Державний Банк розвитку Японії інвестував нерозкриту суму.

Після першої, "рекламної", місії Ispace планує відправити на Місяць пристрої, які будуть шукати воду. За оцінками компанії, в надрах Місяця є мільярди тонн води, хоча серйозних доказів цьому не так багато.

У разі успіху "місячна вода" дозволить створити першу автономну людську колонію на супутнику Землі.

Нагадаємо, Америка збирається відновити освоєння Місяця.