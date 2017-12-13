НБУ продовжив вимогу про продаж 50% валютної виручки на півроку

Національний банк зберіг вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в інвалюті на користь юросіб на рівні 50%, до якого її було знижено у квітні цього року.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Правління НБУ вважає за необхідне залишити вимогу без змін, оскільки наразі вона є ефективним інструментом забезпечення ритмічності надходжень іноземної валюти на міжбанк і, відповідно, важливим для стабільності на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

Як і раніше, уповноважений банк має попередньо зараховувати надходження в інвалюті, на які поширюється вимога, на окремий рахунок "Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання".

Як наголошується, на наступний день після зарахування цих коштів на розподільчий рахунок банк повинен здійснити їх обов’язковий продаж без доручення клієнта.

Водночас, наголошують в НБУ, розширено перелік операцій бізнесу, надходження за якими не є обов’язковими до продажу.

Так, відтепер вимога не буде поширюватися на перекази, що були здійснені банком за рахунок власних (не куплених) коштів клієнта, які повертаються іноземним банком.

"Як і раніше, інвалюта, яка була куплена і повернена, може бути використана клієнтом протягом семи днів після дня їх перерахування уповноваженим банком", - йдеться у повідомленні.

"На 8 день після дня її перерахування такі надходження підлягатимуть обов’язковому продажу, за умови якщо не перевищено 10-денний строк використання резидентом купленої іноземної валюти", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, вимога до обов’язкового продажу надходжень встановлюється на шість місяців. Востаннє Національний банк переглядав цю вимогу наприкінці травня цього року, і вона була встановлена на рівні 50% з 16 червня до 13 грудня 2017 року включно.

Економічна правда