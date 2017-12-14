Порошенка просять ветувати закон про обмеження посилок

Поштові оператори просять президента Петра Порошенка ветувати закон про зміни до Податкового кодексу, що регламентує обмеження на безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна.

Про це йдеться у відповідному зверненні поштових операторів, передає "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на ті факти, що на сьогоднішній день більшість відправлень є недорогими (до 10 доларів), а Україна інфраструктурно не готова ввести такі заходи адміністрування, вважаємо за доцільне просити Вас накласти вето на цей закон і повернути його на доопрацювання в профільний комітет Верховної Ради України" , - сказано в ньому.

Також оператори відзначають, що зміни, що передбачають обмеження на безмитне ввезення до 3 посилок по 150 євро кожна, з'явилися тільки в редакції законопроекту до другого читання і були прийняті без надання економічного обґрунтування та без належного обговорення з профільними відомствами, операторами доставки і громадськістю.

Крім того, оператори вважають, що така норма призведе до розширення тіньових моделей доставки товарів на "третіх" осіб і використання неофіційних каналів.

Як повідомлялося, 7 грудня Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна.

Відповідна норма була внесена депутатом Ради Вадимом Денисенко в законопроект №6776-д про зміни до Податкового кодексу.

Як буде працювати обмеження у разі підписання закону, читайте у статті: По три в одні руки. Чому парламент ввів ліміт на посилки і як це буде працювати