Гройсман про зростання ВВП: 3% - необхідний мінімум

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує, що економіка України наступного року може зрости більше ніж на 3%.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook коментуючи прогноз Moody's.

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП України у наступному році на 3,5%", - написав Гройсман.

"У державному бюджеті на 2018 рік ми заклали зростання на рівні 3%, проте я не один раз говорив, що це – необхідний мінімум. Нам цілком під силу досягнути вищого показника наступного року", - підсумував він.



Нагадаємо, у вівторок агентство Moody's спрогнозувало зростання економіки України на 3,5% у 2018 році.

Moody's вважає, що економіка України продовжить поступово відновлюватися після глибокої рецесії в 2014-15 роках, а інфляція буде знижуватися.

Економічна правда