У ДФС порахували, наскільки подешевшають електрокари

З 1 січня 2018 року скасовується ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Про це повідомляє перс-служба ДФС.

Зазначається, що наразі очікується підписання відповідного законопроекту Президентом України.

В ДФС зазначили, що імпорт електроавтомобілів з 2016 року вже був звільнений від сплати ввізного мита. У 2016 році обсяги ввезення таких транспортних засобів становили 2274 штук. Протягом 11 місяців 2017 року імпорт збільшився на понад 13% - до 2676 штук. До бюджету було сплачено 82,37 млн гривень ПДВ та 115,6 млн гривень акцизу.

Так, наприклад, якщо зараз при ввезенні бюджетного електрокару Nissan Leaf 2016 року випуску бувшого у використанні, оформленого ДФС по вартості 5600 доларів, імпортером було сплачено понад 34,3 тис. гривень, то з нового року імпортери зекономлять понад 20% коштів за рахунок відсутності митних платежів.

З нової Tesla S, мінімальна митна вартість якої становитиме 103,6 тис. доларів необхідно було б сплатити майже 566,5 тис гривень митних платежів.

Нагадаємо, ЕП вже робила свої підрахунки.