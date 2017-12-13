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У ДФС порахували, наскільки подешевшають електрокари

Середа, 13 грудня 2017, 15:40

З 1 січня 2018 року скасовується ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами. 

Про це повідомляє перс-служба ДФС.

Зазначається, що наразі очікується підписання відповідного законопроекту Президентом України. 

В ДФС зазначили, що імпорт електроавтомобілів з 2016 року вже був звільнений від сплати ввізного мита. У 2016 році обсяги ввезення таких транспортних засобів становили 2274 штук. Протягом 11 місяців 2017 року імпорт збільшився на понад 13% - до 2676 штук. До бюджету було сплачено 82,37 млн гривень ПДВ та 115,6 млн гривень акцизу. 

Так, наприклад, якщо зараз при ввезенні бюджетного електрокару Nissan Leaf 2016 року випуску бувшого у використанні, оформленого ДФС по вартості 5600 доларів, імпортером було сплачено понад 34,3 тис. гривень, то з нового року імпортери зекономлять понад 20% коштів за рахунок відсутності митних платежів. 

З нової Tesla S, мінімальна митна вартість якої становитиме 103,6 тис. доларів необхідно було б сплатити майже 566,5 тис гривень митних платежів.

Нагадаємо, ЕП вже робила свої підрахунки.

ДФС електромобіль
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Економічна правда
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