У Кабміні скорегували прогнози щодо зростання ВВП, цін і зарплат

1 грудня Кабінет Міністрів ухвалив зміни основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Зміни були прийняті для використання при розробці проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", а також інших програмних і прогнозних документів.

Мінекономрозвитку актуалізувало ряд припущень прогнозу по поточній макроекономічній ситуації, а саме: прогнози міжнародних фінансових організацій щодо розвитку окремих країн світу і світової економіки в цілому (в сторону незначного поліпшення), прогнозів рівня цін на світових товарних ринках (в сторону погіршення).

Згідно з аналітичними даними зі світових ринків міжнародні експерти сьогодні більш стримано прогнозують цінову динаміку у 2018 році на певні види товарів, зокрема на залізні руди, добрива і пшеницю.

Згідно з прогнозом зростання ВВП у 2018 році очікується на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, у 2020 році - 4%.

Поряд з цим, очікуваний індекс споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на 2018 рік прогнозується на рівні 109%, 2019 рік - 106,5%, у 2020 році - 105%.

Рівень безробіття у 2018 році згідно з прогнозом знизиться до 9,1%, в 2019 році - 8,9% і у 2020 році - 8,5%.

Очікується, що зростання реальної заробітної плати в 2018 році становитиме 9,6%.

Економічна правда