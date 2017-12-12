Уряд Болгарії заробив 3 мільярди доларів на конфіскованих біткоїнах
Уряд Болгарії конфіскував у контрабандистів 200 тисяч біткоїнів, вартість яких становить близько 3 мільярдів доларів.
Про це пише Coindesk.
Влада Болгарії розкрили велику мережу контрабандистів, які уникали сплати податків і зборів, а гроші вкладали в біткоїни.
Зловмисники за допомогою підкупу заразили комп'ютери болгарської митниці вірусом, який дозволив їм не платити митні збори при ввезенні товарів в країну. Таким чином вони економили мільйони доларів.
Злочинці виявилися криптоентузіастами - виявляється, вони давно переводили свої гроші в біткоїни.
Після затримання 23 учасників схеми і конфіскації незаконно нажитого майна у болгарської влади на руках виявилося більше 200 тисяч біткоїнів.
Суми, яку заробив болгарський уряд на конфіскованій криптовалюті, вистачило б на покриття 18% державного боргу Болгарії, повідомляє редактор Coindesk.
За нинішнім курсом це більше 3 мільярдів доларів - близько 7% від ВВП Болгарії.
Що буде з конфіскованими біткоїнами далі, влада не повідомляє.
Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією.
Раніше повідомлялося, що біткоїн може знову розколотися.
Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.
Економічна правда