Уряд Болгарії заробив 3 мільярди доларів на конфіскованих біткоїнах

Уряд Болгарії конфіскував у контрабандистів 200 тисяч біткоїнів, вартість яких становить близько 3 мільярдів доларів.

Про це пише Coindesk.

Влада Болгарії розкрили велику мережу контрабандистів, які уникали сплати податків і зборів, а гроші вкладали в біткоїни.

Зловмисники за допомогою підкупу заразили комп'ютери болгарської митниці вірусом, який дозволив їм не платити митні збори при ввезенні товарів в країну. Таким чином вони економили мільйони доларів.

Злочинці виявилися криптоентузіастами - виявляється, вони давно переводили свої гроші в біткоїни.

Після затримання 23 учасників схеми і конфіскації незаконно нажитого майна у болгарської влади на руках виявилося більше 200 тисяч біткоїнів.

Суми, яку заробив болгарський уряд на конфіскованій криптовалюті, вистачило б на покриття 18% державного боргу Болгарії, повідомляє редактор Coindesk.

За нинішнім курсом це більше 3 мільярдів доларів - близько 7% від ВВП Болгарії.

Що буде з конфіскованими біткоїнами далі, влада не повідомляє.

Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією.

Раніше повідомлялося, що біткоїн може знову розколотися.

Нагадаємо, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.

Економічна правда