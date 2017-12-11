Roshen хоче викупити земельну ділянку в Борисполі

Компанія Бісквітний комплекс Рошен планує викупити орендовану землю у Бориспільської міськради.

Про це повідомляє Liga.net.

"За нормативною оцінкою, ця земля коштує близько 50 млн гривень. Для визначення реальної ціни міська влада проводитиме експертну оцінку", - розповів він.

За словами Півня, компанія зараз платить орендну плату за землю в розмірі близько 150 тис гривень в місяць (близько 1,8 млн гривень на рік), і місту вигідніше продати земельну ділянку компанії.

Також Півень розповів, що Рошен в 2018 планує добудувати фабрику в Борисполі. Запуск першої лінії очікується у вересні 2018 р.

Нагадаємо, ТОВ "Бісквітній комплекс "Рошен" отримав в оренду 7,5 гектара землі у Борисполі, підписавши договір суборенди, без конкурсів і аукціонів.