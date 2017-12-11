Roshen хоче викупити земельну ділянку в Борисполі
Понеділок, 11 грудня 2017, 20:00
Компанія Бісквітний комплекс Рошен планує викупити орендовану землю у Бориспільської міськради.
Про це повідомляє Liga.net.
"За нормативною оцінкою, ця земля коштує близько 50 млн гривень. Для визначення реальної ціни міська влада проводитиме експертну оцінку", - розповів він.
За словами Півня, компанія зараз платить орендну плату за землю в розмірі близько 150 тис гривень в місяць (близько 1,8 млн гривень на рік), і місту вигідніше продати земельну ділянку компанії.
Також Півень розповів, що Рошен в 2018 планує добудувати фабрику в Борисполі. Запуск першої лінії очікується у вересні 2018 р.
Нагадаємо, ТОВ "Бісквітній комплекс "Рошен" отримав в оренду 7,5 гектара землі у Борисполі, підписавши договір суборенди, без конкурсів і аукціонів.
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