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Офіційний курс: гривня перейшла до зміцнення

Понеділок, 11 грудня 2017, 09:14

Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 11 грудня на рівні 27,1 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,83 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5730 гривні.

Нагадаємо, 8 грудня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,1-27,12 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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