Курс біткоїна після чергового рекорду різко обвалився

Курс біткоїна, після того як оновив 8 грудня історичний максимум - 18 тисяч доларів за монету, впав майже на 12%.

Про це свідчать дані біржі Coinmarketcap.

За даними біржі, станом на 12:00 найпопулярніша криптовалюта торгується на рівні 13,836 тисяч доларів за біткоїн.

Як повідомлялося, 8 грудня біткоїн встановив історичний максимум, злетівши більш ніж на 20% і подолавши позначку в 18 тисяч доларів.

Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією.

Раніше повідомлялося, що біткоїн може знову розколотися.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.

Економічна правда