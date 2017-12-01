Кабмін запровадив єдину систему обслуговування бюджетів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає запровадження єдиної платформи системи обслуговування бюджетів АС "Є-Казна".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в п’ятницю.

У прес-службі Мінфіну пояснили, що головна мета даного рішення - запровадити централізовану модель казначейського обслуговування рахунків, які надходитимуть до Держказначейства.

"Використовуючи систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства – Казначейство" та централізовану модель виконання дохідної частини, місцеві бюджети отримають можливість відслідковувати стан надходжень до бюджету в режимі реального часу без відвідування органу Казначейства", - заявили у прес-службі.

Нагадаємо, 1 грудня члени уряду одноголосно затвердили допрацьований проект держбюджету на 2018 рік.

Рада 14 листопада прийняла за основу проект бюджету на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.

Економічна правда