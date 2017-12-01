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Україна має терміново запропонувати альтернативу "Північного потоку-2"

П'ятниця, 1 грудня 2017, 11:50

Європа чекає від України пропозицій щодо альтернативи "Північного потоку-2", але їх немає.

Про це в інтерв’ю ЕП сказав словацький експерт з енергетичних питань Карел Хірман.

"Європа, трейдери, Єврокомісія чекають рішення від України, чекають пропозицій. Що запропонує Україна, якщо не буде "Північного потоку-2"? Однак відповіді з українського боку нема, а час на роздуми вже закінчився", - зазначив експерт.

"В України нема часу на дискусії — потрібно ухвалювати негайні рішення", - наголосив Хірман.

На думку експерта, Україна повинна запропонувати чіткий план і дати краще рішення, ніж "Північний потік", і тоді Україну підтримають.

"Однак поки що такого рішення з боку українського уряду або "Нафтогазу" я не бачу", - підсумував він.

Також Хірман відзначив, що якщо Україна у 2020-2021 роках залишиться гравцем на ринку транзиту газу, питання "Північного потоку-2" зникне з порядку денного. 

Нагадаємо, парламент Данії ухвалив закон, що дозволяє заборонити прокладання газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води країни, а заступник помічника держсекретаря США Джон МакКаррік заявив, що офіційні особи США "не бачать можливості будівництва Nord Stream-2".

В США також вважають, що реалізація проекту "Північний потік-2" підвищить вразливість Європи перед перебоями постачання російського газу та завдасть економічної шкоди Україні.

Повний текст інтерв’ю читайте тут.

Економічна правда

Північний потік
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