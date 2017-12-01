Гривня на міжбанку змінила тренд
1 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,07-27,11 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,02-27,05 гривні;
Євро - 32,21-32,25 гривні;
Російський рубль - 0,4609-0,4619 гривні.
Долар в п'ятницю дешевшає по відношенню до євро, оскільки американський Сенат переніс голосування по законопроекту про податкову реформу.
Євро о 8:15 у п'ятницю коштував 1,193 долара в порівнянні з 1,1904 долара на закриття торгів у Нью-Йорку за підсумками минулої сесії, за яку євро піднявся на 0,5%.
Нагадаємо, 30 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,07-27,11 гривні за долар.
Національний банк 30 листопада оголосив валютний аукціон, за підсумками якого продав 29,1 мільйона доларів за середньозваженим курсом 27,1313 грн/долар.
Економічна правда