Гривня на міжбанку змінила тренд

1 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,07-27,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,02-27,05 гривні;

Євро - 32,21-32,25 гривні;

Російський рубль - 0,4609-0,4619 гривні.

Долар в п'ятницю дешевшає по відношенню до євро, оскільки американський Сенат переніс голосування по законопроекту про податкову реформу.

Євро о 8:15 у п'ятницю коштував 1,193 долара в порівнянні з 1,1904 долара на закриття торгів у Нью-Йорку за підсумками минулої сесії, за яку євро піднявся на 0,5%.

Нагадаємо, 30 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,07-27,11 гривні за долар.

Національний банк 30 листопада оголосив валютний аукціон, за підсумками якого продав 29,1 мільйона доларів за середньозваженим курсом 27,1313 грн/долар.

Економічна правда