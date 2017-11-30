НБУ "загасив полум’я" на міжбанку

30 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,07-27,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,07-27,11 гривні;

Євро - 32,22-32,27 гривні;

Російський рубль - 0,4626-0,4639 гривні.

Національний банк 30 листопада оголосив валютний аукціон, за підсумками якого продав 29,1 мільйона доларів за середньозваженим курсом 27,1313 грн/долар.

Нагадаємо, 30 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,06-27,09 гривні за долар, а об 11:20 "підросли" до 27,14-27,17.

Економічна правда