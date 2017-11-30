НБУ "загасив полум’я" на міжбанку
Четвер, 30 листопада 2017, 17:20
30 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,07-27,11 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,07-27,11 гривні;
Євро - 32,22-32,27 гривні;
Російський рубль - 0,4626-0,4639 гривні.
Національний банк 30 листопада оголосив валютний аукціон, за підсумками якого продав 29,1 мільйона доларів за середньозваженим курсом 27,1313 грн/долар.
Нагадаємо, 30 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,06-27,09 гривні за долар, а об 11:20 "підросли" до 27,14-27,17.
Економічна правда
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