Литва на прохання України розслідує справу автомобілів на "бляхах"

Державна фіскальна служба України та митні органи Литви почали спільне розслідування законності перебування в Україні автомобілів з литовської реєстрацією.

Про це йшлося зустрічі в.о. голови ДФС Мирослава Продана з гендиректором Митного департаменту при Мінфіні Литви Арунасом Адоменасом у Вільнюсі, передає прес-служба ДФС.

На думку Продана, співпраця між Україною і Литвою в митній сфері розвивається в перспективному напрямку, зокрема, в сферах міжнародної технічної допомоги та протидії митним правопорушенням.

У ДФС повідомили, що литовські колеги по запиту української сторони почали розслідування відносно законності ввезення та використання на території України транспортних засобів, зареєстрованих на території Литви.

За офіційними даними митних органів, на 1 листопада на території України знаходиться понад 59 тис транспортних засобів з литовської реєстрацією.

44,6 тис з них знаходяться в режимі тимчасового ввезення.

Як повідомлялося, митники наклали штраф у 3,6 мільйона гривень за використання нерозмитненого автомобіля.

Нагадаємо, в Україні з'явилися групи викрадачів, які крадуть нерозмитнені авто.

Як повідомлялося, народні депутати підготували законопроект про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Як відомо, раніше ДФС повідомляла, що у 2017 році в Україну ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

У ДФС повідомили, що понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

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Економічна правда