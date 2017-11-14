Стокгольмський арбітраж переніс прийняття рішення у спорі "Нафтогазу" та "Газпрому"

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма переніс граничний термін винесення рішень у справах між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" щодо контрактів на поставку та транзит газу.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Терміни винесення рішень перенесені на грудень 2017 року - лютий 2018 року.

Слухання у Стокгольмському арбітражі щодо спору "Нафтогазу" і "Газпрому" почалися 9 жовтня.

Раніше очікувлося, що рішення у цій справі буде озвучено до 30 листопада 2017 року.

Нагадаємо, між Нафтогазом та Газпромом діє два контракти: на поставку газу та на його транзит територією України.

У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з цих контрактів.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу.

За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".

Економічна правда