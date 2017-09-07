РФ готова зберегти транзит газу через Україну за однієї умови

Росія готова зберегти частину транзиту газу через Україну, якщо це виявиться вигідніше, ніж постачати газ новими газопроводами: "Турецьким потоком" і Північним потоком-2".

Про це заявив голова Міненерго РФ Олександр Новак в інтерв'ю "РБК-ТВ", передає "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція така, що це питання (про збереження транзиту - ред) може обговорюватися. Воно може обговорюватися, якщо умови будуть набагато вигіднішы, ніж транспорт по новій інфраструктурі, яка будується. Напевно, якийсь обсяг транспортування через територію України залишиться", - зазначив він.

Однак, за словами міністра, за поточними розрахунками вартість транспортування газу новими газопроводах набагато вигідніша.

"Зараз всі плани з будівництва нових газопроводів виходять з того, що нові проекти будуть побудовані до кінця 2019 року - і "Північний потік-2", і "Турецький потік", - сказав він.

"При будівництві нової інфраструктури застосовуються найсучасніші технології. А стара інфраструктура, побудована 50-60 років тому, зараз потребує модернізації, якої, на жаль, сьогодні ми не бачимо. Тобто витрати на транспортування газу по новій інфраструктурі за собівартістю будуть майже в 2 рази дешевші", - відзначив міністр.

Відзначимо, що контракт на транзит газу через Україну закінчується в кінці 2019 року.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко запропонував змінити принцип транзиту і надавати послуги з транспортування російського газу через українську територію не "Газпрому", а його європейським покупцям.