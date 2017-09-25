Балчун про Україну: Найбільший успіх в тому, що я вижив

Колишній глава правління Укрзалізниці Войцех Балчун вважає, що його найбільший успіх за час роботи в Україні в тому, що він "вижив і повернувся".

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci Onet, передає Liga.net.

"З точки зору побоювань і ризиків, які я взяв до уваги при поїздці в Україну, можу сказати, що найбільший успіх в тому, що я вижив і повернувся", - сказав Балчун.

Він вважає, що його команді вдалося стабілізувати компанію.

"Нам вдалося значно поліпшити фінансові результати - і за 2016 рік, і за перші два квартали 2017 роки ми показали прибуток після декількох років збитків", - зазначив Балчун.

Також колишній глава УЗ відзначив створення стратегії розвитку компанії на п'ять років і "відновлення репутації на міжнародній арені".

"Ми впровадили або ініціювали цілий комплекс ініціатив з реформування, які, я сподіваюся, будуть продовжені", - додав Балчун.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що колишній глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун втік з України.

Як повідомлялося, 9 серпня уряд обрав замість Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Детальніше про досягнення та провали Балчуна в "Укрзалізниці" читайте у статті на ЕП.