"Укрзалізниці" призначили тимчасового керівника

Новим тимчасово виконуючим обов’язки голови "Укрзалізниці" призначено першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

Про повідомили міністр інфраструктури Володимир Омелян та сам Кравцов на брифінгу після засідання уряду.

"Тільки що було прийняте відповідне рішення уряду про задоволення заяви пана Балчуна про відставку. Мене було призначено в.о. голови Укрзалізниці", - повідомив Кравцов.

"Для мене це завдання не є новим, рік тому мені доводилося виконувати обов’язки керівника УЗ. Я добре розумію, яка це відповідальність і наскільки це важке завдання", - додав він.

Кравцов заявив журналістам, що ще подумає, чи брати участь у конкурсі на посаду голови УЗ, але нагадав, що минулого року участі у конкурсі не брав.

Кравцов назвав своїм першочерговим завданням на посаді т.в.о. голови УЗ "швидкі й результативні реформи".

Він уточнив, що зробить акцент на збільшенні сполучення швидкісним пасажирським рухом, а також заявив про необхідність підняти рівень сервісу для пасажирів.

Як відомо, з березня 2016 року по квітень 2016 року Кравцов виконував обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім - директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голова УЗ Войцех Балчун подав у відставку.

Економічна правда