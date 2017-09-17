Всі розділи
Укр / Рус

Ryanair скасувала десятки рейсів заради відпусток пілотів

Неділя, 17 вересня 2017, 12:15

Ірландський лоукостер Ryanair скасував від 40 до 50 рейсів в день на найближчі шість тижнів, щоб дати співробітникам можливість сходити у відпустку після пікового літнього сезону.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами компанії, скасування 2% рейсів також збільшить пунктуальність, яка впала нижче 80% в перші два тижні вересня, коли в компанії були протести.

У Ryanair вважають, що така міра сприяє підняттю пунктуальності рейсів до 90% перед зимовим піковим сезоном, який почнеться на початку листопада.

Пасажирам, які постраждають від дій компанії, Ryanair пропонує повернути гроші за квиток, або ж обміняти його з вильотом в інший день або вибрати інший маршрут.

Нагадаємо, Ryanair може почати літати в Жуляни.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Ryanair
Матеріали за темою
Ryanair буде літати в Жуляни - керівництво аеропорту 13 вересня 2017, 12:50
Омелян очікує на прихід в Україну трьох лоукостерів у 2018 році 31 серпня 2017, 17:03
Омелян: Ryanair точно полетить в Україну наступного року 29 серпня 2017, 14:00
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті