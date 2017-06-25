Динамо звинувачує НБУ в незаконному втручанні в діяльність Приватбанку

Футбольний клуб "Динамо" звинувачує Національний банк України в незаконному втручанні в господарську діяльність Приватбанку і його ділові відносини з клубом.

Про це йдеться в повідомленні футбольного клубу на його офіційному сайті.

"НБУ, кажучи про зв'язок клубу з ПАТ КБ" Приватбанк ", поширює неправдиву інформацію, навмисно маніпулюючи громадською думкою. Футбольний клуб не заперечує, що відповідно до законодавства України НБУ є регулятором банківського сектора", - наголошується в повідомленні футбольного клубу.

"Однак лист, адресований Приватбанку, з нібито рекомендаціями, а насправді - з вимогою зупинити кредитування ФК" Динамо "Київ", є нічим іншим як втручанням в господарську діяльність банку і в його співпраця з клієнтом", - додається там.

У ФК підкреслюють, що дії НБУ привели до зупинки кредитування і роботи рахунків клубу.

"Причому це сталося на підставі надуманих з боку НБУ доводів про нібито пов'язаності клубу і його власників з Приватбанком, які були спростовані судом", - заявляють в "Динамо".

ФК "Динамо" стурбоване тим, що НБУ і надалі може чинити тиск на клуб через банківську систему, і вважає, що подібні дії з боку Нацбанку становлять небезпеку також і для інших клієнтів українських банків.

"Клуб вимагає від НБУ припинити неправомірний пресинг Приватбанку з безпідставними вказівками про невиконання взятих на себе банком кредитних зобов'язань перед "Динамо", - йдеться у повідомленні.

У ФК підкреслюють, що вказане НБУ перевищення нормативів кредитування пов'язаних осіб не має ніякого відношення до ТОВ "ФК "Динамо", оскільки його власники не є пов'язаними з банком особами.

"Деструктивна позиція НБУ щодо "ФК "Динамо" Київ" негативно впливає на морально-психологічний стан його працівників, тероризує людей і створює в колективі атмосферу тривоги і невпевненості в завтрашньому дні", - заявляють представники футбольного клубу.

Крім того, в ФК заявили, що "Динамо" завжди сумлінно виконував свої зобов'язання перед Приватбанком: тіло кредиту і відсотки погашалися вчасно і в повному обсязі, з чітким дотриманням умов кредитних договорів та чинного законодавства.

Нагадаємо, 21 червня Нацбанк повідомив, що у "Динамо" існує кредитна лінія в Приватбанк із забезпеченням депозиту одного з фізосіб, яке пов'язане з власником клубу.

Рекомендуємо почитати: ФізкультПріват: Динамо йде в атаку на НБУ