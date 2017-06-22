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В Росії провайдери блокують Google - росЗМІ

Четвер, 22 червня 2017, 15:20

Деякі московські провайдери почали блокувати пошукову систему Google на вимогу Роскомнадзору.

Про це повідомляє "Комерсант".

Як пише "Ехо Москви", російськомовна версія Google потрапила в реєстр забороненої інформації Роскомнадзора. За інформацією РБК, блокування ініціювала Федеральна податкова служба. У ряду операторів вже почалися проблеми із завантаженням сайту.

Інтернет-провайдери ТТК, "Мар'їноНет", "Наука і зв'язок" і "Авакс" повідомили, що дійсно заблокували пошуковик на вимогу Роскомнадзора.

За даними "Авакса", до реєстру заборонених сайтів був внесений один з IP-адрес, який належить Google.

Як повідомляє "Медуза", домен знаходився в списку заборонених сайтів з 2016 року. Чому його наказали заблокувати саме зараз, невідомо.

В російському офісі Google повідомили, що вже отримали інформацію про блокування.

Пізніше "Медуза" повідомила, що Роскомнадзор прибрав інформацію про блокування російського домену Google зі свого сайту. Якщо раніше за запитом www.gooogle.ru там знаходилося два записи (в одному з яких йшлося про блокування), то тепер тільки одна - в ній йдеться про те, що доступ до сайту не обмежується. Станом на 15:40 сервіс був виключений з реєстру. Станом на 15:45 доступ до пошукової системи був відновлений.

Пізніше керівник Роскомнадзорe Олександр Жаров підтвердив "Відомостям", що блокування не помилкове і проблема дійсно була.

У Google стояло перенаправлення з сайту букмекерської компанії, тому оператори почали його блокувати. За його словами, Google вже прибрав перенаправлення, проблема була швидко вирішена.

Раніше росіянам заборонили користуватися соцмережею LinkedIn, суд вніс сайт в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних.

Чиновники також хотіли прийняти законопроект, який регулюватиме роботу мессенджерів.

Нагадаємо, читачі також повідомляли, що у Росії окремі провайдери блокують сайт "Української правди".

Економічна правда

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