В Росії провайдери блокують Google - росЗМІ

Деякі московські провайдери почали блокувати пошукову систему Google на вимогу Роскомнадзору.

Про це повідомляє "Комерсант".

Як пише "Ехо Москви", російськомовна версія Google потрапила в реєстр забороненої інформації Роскомнадзора. За інформацією РБК, блокування ініціювала Федеральна податкова служба. У ряду операторів вже почалися проблеми із завантаженням сайту.

Інтернет-провайдери ТТК, "Мар'їноНет", "Наука і зв'язок" і "Авакс" повідомили, що дійсно заблокували пошуковик на вимогу Роскомнадзора.

За даними "Авакса", до реєстру заборонених сайтів був внесений один з IP-адрес, який належить Google.

Як повідомляє "Медуза", домен знаходився в списку заборонених сайтів з 2016 року. Чому його наказали заблокувати саме зараз, невідомо.

В російському офісі Google повідомили, що вже отримали інформацію про блокування.

Здравствуйте. Благодарим за обращение. Мы уже разбираемся по данному вопросу. — Google Россия (@GoogleRussia) 22 июня 2017 г.

Пізніше "Медуза" повідомила, що Роскомнадзор прибрав інформацію про блокування російського домену Google зі свого сайту. Якщо раніше за запитом www.gooogle.ru там знаходилося два записи (в одному з яких йшлося про блокування), то тепер тільки одна - в ній йдеться про те, що доступ до сайту не обмежується. Станом на 15:40 сервіс був виключений з реєстру. Станом на 15:45 доступ до пошукової системи був відновлений.

Пізніше керівник Роскомнадзорe Олександр Жаров підтвердив "Відомостям", що блокування не помилкове і проблема дійсно була.

У Google стояло перенаправлення з сайту букмекерської компанії, тому оператори почали його блокувати. За його словами, Google вже прибрав перенаправлення, проблема була швидко вирішена.

Раніше росіянам заборонили користуватися соцмережею LinkedIn, суд вніс сайт в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних.

Чиновники також хотіли прийняти законопроект, який регулюватиме роботу мессенджерів.

Нагадаємо, читачі також повідомляли, що у Росії окремі провайдери блокують сайт "Української правди".

Економічна правда