OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 13 червня.

Про санкції проти РФ. Американські сенатори хочуть посилити санкції проти Росії через кібератаки під час виборчої кампанії у США, анексію Криму та підтримку Башара Асада у Сирії.

До слова, Росія володіє кіберзброєю, здатною зірвати подачу електроенергії в міста США, вважають американські експерти.

Про Аеросвіт. Збанкрутіла авіакомпанія Аеросвіт просить Окружний адміністративний суд Києва стягнути з Приватбанку списані в ході націоналізації 6,7 мільйона гривень, 30 тисяч євро та 46,4 тисячі доларів.

Про УЗ. Генеральна прокуратура України проводить обшук в будівлі ПАТ "Укрзалізниця" для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.

Про газовий коридор. Україна готова долучитися до проекту формування нового газового коридору з Хорватією і Угорщиною, який передбачає використання потужностей LNG-терміналу на хорватському узбережжі.

Про мита. Євросоюз негативно сприйняв подовження Радою дії підвищеного експортного мита на металобрухт.

Про "Укртрансгаз". Оператор газотранспортної системи ПАТ "Укртрансгаз" створив на базі 10 газосховищ митний склад, що дозволить трейдерам 1000 днів зберігати природний газ в українських ПСГ без проведення процедури розмитнення.

Про ДТЕК. Компанія ДТЕК заявляє, що інформація про її причетність до протиправних дій стосовно колишнього голови "Нафтогазвидобування" Олега Семінського є недостовірною.

Про "Гулівер". Служба безпеки проводить обшуки в одній з компаній офісного центру "Гулівер".

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