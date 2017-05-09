Сбербанк оскаржив рішення суду про заборону використання ТМ "Сбербанк"

ПАТ "Сбербанк" подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду Києва про заборону використовувати торгову марку "Сбербанк" в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua.

Як зазначається, ПАТ "Сбербанк", дочірній банк Сбербанку Росії, подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду Києва від 18 квітня про заборону використовувати торгову марку "Сбербанк" в Україні в суперечці з державним Ощадбанком.

Як зазначила прес-служба українського Ощадбанку у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", фінустанова скористалося своїм правом подати апеляційну скаргу в передбачений законодавством термін, тому рішення суду першої інстанції не набрало чинності.

Нагадаємо, 15 січня 2016 року Ощадбанк подав позов до суду про захист своєї торговельної марки "Сбербанк".

Як повідомлялося, Київський апеляційний господарський суд відмовив дочірньому банку "Сбербанку Росії" в Україні у задоволенні апеляційної скарги по справі про дострокове припинення дії свідоцтва України на використання знака для товарів і послуг "Сбербанк", яке належить державному Ощадбанку.

Як відомо, у листопаді 2014 року дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні змінив назву на "Сбербанк", після чого державний Ощадбанк звернувся в суд з позовом про незаконне перейменування і використання свого товарного знака.

18 квітня Ощадбанк виграв суд проти Сбербанку.

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2017 року з загальними активами в 210,1 млрд грн Ощадбанк займав 2-е місце серед 93 банків, що діяли в країні банків, а Сбербанк з активами в 48,36 млрд грн - шосте.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") заснований в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.