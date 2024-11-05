Чому не всі арештовані кошти працюють на державу

Уже кілька днів країна спостерігає за долею арештованих коштів онлайн-казино PIN-UP на понад 2,6 млрд грн, які, відповідно до судового рішення, передали в управління АРМА. На 2 млрд грн з цих коштів АРМА придбало військові облігації.

З цих коштів, здобутих злочинним шляхом, зняли арешт, але завдяки швидким діям АРМА та ДБР ці кошти залишаться в державі. Однак питання до судів і суддів залишаються. Сподіваюся, реакція на це відповідних органів ще буде.

Це не перший кейс, який перебуває в управлінні агентства, де були спроби скасувати арешти та повернути активи власникам, повʼязаним з рф.

У 2023 році АРМА були передані в управління кошти ТОВ "Роял пей юроп". Це компанія, яка надавала букмекерські послуги під брендом 1Xbet та власниками якої були громадяни рф. Ці кошти були передані АРМА на підставі ухвали Печерського райсуду Києва від 21 червня 2023 року. У серпні АРМА виконало судове рішення і повністю списало арештовані кошти в сумі понад 1,8 млрд грн.

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Ці кошти з 2022 року лежали на арештованому рахунку в кількох банківських установах України і не працювали на економіку країни. АРМА зіткнулося з небажанням комерційного банку переказувати кошти на рахунки АРМА в держбанку, але завдяки численним зверненням до регулятора банківської системи платіжні вимоги АРМА були виконанні і кошти були переказані.

Агентство відразу вирішило придбати за ці кошти ОВДП "Військові облігації" та направити ці кошти, які майже рік не приносили жодної користі державі, на підтримку та фінансування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Щодо позову Мін’юсту до ВАКС про націоналізацію та стягнення коштів у дохід держави, то підкреслю, що він був поданий у кінці 2023 року, а саме рішення про націоналізацію було ухвалене у вересні 2024 року. Натомість завдяки АРМА ці кошти вже понад рік працювали на економіку України та працюють зараз.

Націоналізація – гарне слово. Це процес переходу приватної власності до державної. Я не раз ставила питання народним депутатам: "Що ще я маю зробити для реалізації механізму націоналізації, отримавши рішення ВАКС, якщо ці арештовані кошти вже списані агентством з комерційних банків у держбюджет, а згодом – направлені для фінансової підтримки наших захисників та підтримки обороноздатності країни". Відповіді я не отримала.

Натомість у мене є відповідь та пропозиції. Закон "Про санкції" передбачає, що управляти активами, щодо яких ухвалене судове рішення про застосування санкцій, має Фонд держмайна. Це означає, що АРМА повинне переказати кошти на рахунки ФДМ, а фонд відповідно транзитом перекаже їх до бюджету України та включить ці кошти в результати своєї діяльності за бюджетний рік.

Проте який стосунок до цих коштів має Фонд держмайна? Він списував їх з рахунків банківських установ, ухвалював рішення про купівлю за них військових облігацій, надавав інформацію Мін’юсту для підготовки позову про стягнення цих коштів в дохід держави, коригував цей позов, враховуючи придбанні військові облігації? Відповідь однозначна: ні, усе це зробило АРМА.

Саме тому агентство наполягало і продовжить наполягати на схваленні змін до закону "Про санкції", щоб арештовані активи, які є в управлінні АРМА і водночас в санкційному механізмі отримали рішення ВАКС, мають бути реалізовані агентством. Без переривання ланцюга управління до реалізації, без розірвання договорів управління, без додаткових повторних оцінок та оглядів.

Саме тому голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зареєструвала законопроєкт №11280-1, який визначає механізм виконання судового рішення та містить норму, що стягнення в дохід держави ОВДП "Військові облігації" в разі застосування санкції, передбаченої законом "Про санкції", здійснює Національне агентство.

Про ефективність управління АРМА арештованими активами свідчать такі показники діяльності агентства за неповний 2024 рік.

Надходження до державного бюджету від управління арештованими майновими активами та корпоративними правами за десять місяців 2024 року становлять 1,116 млрд грн. Це у 21 раз більше, ніж за такий же період 2023 року (надходження становили 51,8 млн грн). Показник за весь 2022 рік – 34,8 млн грн.

Результат від управління АРМА тільки арештованими грішми – 741 млн грн, до кінця 2024 року ставимо завдання отримати понад мільярд. За цей же період 2023 року такий дохід становив 180 млн грн, тобто в чотири рази менше. Придбано військових облігацій на 4,2 млрд грн, 31 млн дол. та 6,6 млн євро, а їх загальний портфель становить майже 8 млрд у гривневому еквіваленті.

Надходження від реалізації арештованих активів за 2024 рік становлять 316 млн грн. Агентство вперше переказує до держбюджету митні платежі (акциз, ПДВ) від реалізації арештованих та нерозмитнених товарів (переказало 90 млн грн).

До 2024 року митні платежі від реалізації арештованих активів не переказувалися до держбюджету. Переказ таких коштів уможливив ініційований агентством закон "Про внесення змін до Митного кодексу", ухвалений 21 листопада 2023 року.

Управління арештованими активами на користь держави та збільшення надходжень до бюджету України є пріоритетною складовою діяльності АРМА.

Висновки робіть самі.