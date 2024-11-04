Як підготувати багатоквартирний будинок до відключень електроенергії

Використання альтернативних джерел енергії та їх елементів, наприклад, сонячних електростанцій, на потреби багатоквартирних житлових будинків лише набуває популярності. Багато проєктів перебувають на стадії реалізації.

Цьому сприяли подорожчання електроенергії та поява дієвих програм підтримки. Програми дозволили зменшити період окупності таких проєктів до прийнятного рівня. До того ж в умовах ризику тривалих відключень ОСББ активно шукають способи забезпечити автономність своїх будинків.

Одне з ефективних рішень – встановлення гібридних сонячних систем, які дозволяють ефективніше порівняно з генераторами забезпечувати електрикою і впродовж осінньо-зимового періоду, коли інсоляції недостатньо.

Нижче – про досвід ОСББ "Художник", 16-поверхової будівлі з плоским дахом у Києві, що демонструє комплексний підхід до модернізації системи енергопостачання для досягнення автономності і зменшення витрат на електрику.

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Встановлення резервного живлення та гібридного інвертора

Один з важливих кроків на шляху до автономності будинку – встановлення системи резервного живлення та гібридного інвертора. В ОСББ "Художник" така система забезпечує надійність електропостачання навіть під час відключень.

Три інвертори потужністю 10 кВт кожен об’єднані в трифазну систему, що дозволяє підтримувати стабільну роботу освітлення, інтернету, теплопункту та критичного обладнання. Крім того, акумуляторна ємність 38,5 кВт-год дозволяє будинку функціонувати автономно до 1,5 доби на найбільш критичні потреби (аварійне освітлення і тепловий пункт) після відключення електропостачання.

Інвертори заряджають або від сонячних панелей, або від загальної мережі, якщо сонця недостатньо. До акумуляторів на постійній основі підключені освітлення та насоси. Таке рішення вкрай важливе для безперебійного доступу до електроенергії в разі аварійних відключень, які трапляються доволі часто.

Гібридний інвертор автоматично перемикає будинок на резервне живлення при зникненні основного джерела електроенергії. Під час вибору обладнання важливо підбирати інвертори та акумулятори, які дозволяють подальше нарощування потужності (можливість паралельної роботи). Це дозволить поступово збільшувати потужність та підключати до станції додаткових споживачів.

Встановлення сонячних панелей потужністю 31 кВт у будинку "Художник" допомогло повністю перейти на власну генерацію для освітлення в під’їздах, роботу систем безпеки, інтернет-мережі та інших систем. Це знизило споживання електроенергії з мережі й автоматично зменшило комунальні платежі мешканців.

ФОТО Три однофазні інвертори та шафа з акумуляторами

Сонячні панелі забезпечують усі основні загальнобудинкові потреби. Влітку це дозволяє знизити споживання з мережі до нуля (без урахування ліфтів). Таким чином, сонячна генерація знижує залежність будинку від енергомережі, що важливо в умовах частих перебоїв в електропостачанні.

Щоб зробити впровадження сонячних систем у будинках ОСББ більш доступним та швидким, потрібно створити стандартизовані рішення для їх підключення. Це передбачає розробку схем під’єднання сонячних станцій до внутрішньої мережі будинку, підключення ключових споживачів (ліфтів, насосів) та інтеграцію із системами гарячого водопостачання включно з тепловими насосами.

ФОТО Фотоелектричні панелі потужністю близько 30 кВт

Резервне живлення для систем опалення та гарячого водопостачання

Встановлення резервного живлення для індивідуального теплового пункту (ІТП) у будинку "Художник" є важливим елементом стабільної роботи систем опалення та гарячого водопостачання. У разі відключення електроенергії ця система здатна автономно підтримувати подачу тепла та гарячої води до 1,5 доби.

Забезпечення опалення під час відсутності електрики дозволяє підтримувати комфортну температуру в квартирах, знижує ризик пошкодження системи опалення від переохолодження, запобігає замерзанню водопроводів і зменшує потребу в екстрених заходах для обігріву приміщень. Це підвищує енергетичну стійкість будинку, дозволяючи мешканцям почуватися комфортно та безпечно.

Інфраструктурні покращення для мешканців

У будинку передбачені зарядні станції, які дозволяють мешканцям заряджати мобільні пристрої навіть під час відключень. Крім того, встановлене аварійне освітлення в під'їзді, є можливість підключення ліфтів в екстрених ситуаціях. Такі покращення створюють для мешканців додаткові комфорт і безпеку.

Наступним кроком може стати впровадження системи нетбілінгу, яка дозволить продавати надлишкову електроенергію в мережу. Це створить додаткове джерело доходу для ОСББ, який можна буде використовувати для утримання будинку або подальших інфраструктурних поліпшень.

Акумулювати надлишки електроенергії в будинку може система гарячого водопостачання. За наявності ємностей достатнього об’єму вона дозволить максимально ефективно і дешево порівняно з акумуляторними батареями використовувати надлишки електрогенерації в межах будинку.

З огляду на низьку вартість електричної енергії на ринку "на добу вперед" у період максимальної сонячної генерації, за якою відбувається викуп надлишків, а також на юридичну неврегульованість питання, рекомендовано максимально використовувати електроенергію на власні потреби будинку або використовувати потенціал накопичувачів для видачі енергії в мережу в години пік (влітку).

Також варто автоматизувати підключення ліфтів до резервного живлення для їх безперебійної роботи під час відключень. Це підвищить комфорт і безпеку мешканців, особливо людей з обмеженою мобільністю та родин з дітьми.

У 2021 році ця система коштувала 2,38 млн грн (проєкт був реалізований напередодні великої війни). Фінансування відбувалося за київською міською програмою "70 на 30" для ОСББ та ЖБК. Детальніше про досвід впровадження систем безперебійного живлення в ОСББ "Художник" – за посиланням.

Співавторка – Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора"