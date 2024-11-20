План стійкості президента в дії: як Рада може покращити ведення бізнесу

19 листопада президент Володимир Зеленський представив у парламенті План внутрішньої стійкості, який зокрема передбачає підтримку українського бізнесу, покращення безпеки підприємництва та зниження тиску на бізнес із боку всіх державних інституцій.

А вже сьогодні в тому ж парламенті народні депутати можуть зробити перший реальний крок на виконання цього плану. А саме, крок у напрямку зменшення ризиків для бізнесу та зменшення потенційного тиску правоохоронців на інвесторів.

Мова йде про законопроєкт, який може суттєво покращити захист прав добросовісного набувача майна.

Ми в бізнесі, купуючи будь-яку земельну ділянку, стикаємося з ризиком, що на нас можуть звинуватити в порушенні "у сфері земельного права". Навіть якщо такі порушення були "здійснені" попередніми власниками землі чи навіть чиновниками, навіть якщо такі порушення стосуються часів минулого тисячоліття.

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Такий ризик суттєво обмежує підприємницьку та інвестиційну діяльність, бо інвестор багато разів подумає, чи треба йому купувати землю для запровадження чи розширення бізнесу. Адже уся нині приватна земля була за "совка" державною, а отже за незалежної України вона проходила якийсь процес роздержавлення.

А в цьому процесі роздержавлення хтось із чиновників міг припуститися помилки, чи хтось із попередніх набувачів міг порушити якийсь пункт якогось закону чи іншого нормативного акту, які протягом останніх тридцяти років постійно змінювалися.

І будь-яке таке минуле порушення, справжнє чи вигадане недобросовісними прокурорами, може поставити під ризик увесь бізнес того, хто нині володіє землею. І це навіть не залежить від того, як уважно добросовісний покупець дослідив увесь ланцюжок переходу права власності на землю від держави до нього.

І це не теорія, я все це відчув на власному досвіді, коли безпідставно попав у тюрму у січні 2024 року, тож чудово розумію як це може відбуватися.

Тож якщо потенційний інвестор наважиться на купівлю якоїсь ділянки, то разом із землею він придбає собі ризик того, що за всі гріхи чиновників та попередніх власників заплатить саме він. Своїм бізнесом, чи майном, чи грошима.

Більш того, через просту купівлю землі, він ризикує на роки опинитися під тиском недобросовісних правоохоронців, які вигадають якісь минулі порушення. Тож простіше взагалі нічого не купувати і нікуди не інвестувати. Простіше вести бізнес деінде.

Тож я щиро сподіваюся, що прийняття цього законопроєкту Верховною Радою покладе початок "побудови нової економічної політики", про яку заявив Зеленський. А для реалізації цього амбітного плану нам ще багато чого треба буде зробити.