Подвійні стандарти українських бізнес-асоціацій

Останнім часом в Україні спостерігається стрімке зростання впливу бізнес-асоціацій – добровільних об'єднань компаній, що діють в одній сфері або мають спільні цілі. Мета цих асоціацій – об'єднати зусилля, захистити спільні комерційні інтереси членів і сприяти розвитку бізнесу в Україні.

Вони виступають "голосом" бізнесу в діалозі з державою, міжнародними організаціями та іншими інституціями, безпосередньо впливаючи на формування політики. Однак, серед активних членів таких організацій є міжнародні компанії, які фінансують російську агресію проти України. Тож виникає питання: чиї інтереси насправді відстоюють бізнес-асоціації?

Тютюнові компанії — міжнародні спонсори війни проти України

Масштаби збитків, завданих Україні російською агресією, оцінюються в колосальну суму — понад пів трильйона доларів. Більше того, росія демонструє свою рішучість продовжувати війну: за оцінками експертів, рф повністю переорієнтовує свою економіку на військові потреби, що призведе до значного збільшення виробництва зброї.

Водночас, російський ринок залишається одним з ключових для низки міжнародних тютюнових компаній. Продовжуючи працювати на російському ринку, транснаціональні тютюнові гіганти, такі як Philip Morris International та Japan Tobacco International, фактично фінансують російську агресію проти України. У серпні 2023 року ці компанії були внесені НАЗК до реєстру міжнародних спонсорів війни.

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Philip Morris International (PMI), якому належить продукція торговельних марок Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для IQOS) є одним з найбільших платників податків до російського воєнного бюджету.

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення рф в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році.

Таким чином, PMI є одним із найбільших платників податків на росії, сплативши до бюджету рф понад 4,76 млрд доларів США станом на 2022 рік.

Japan Tobacco International (JTI) також є безсумнівним лідером тютюнового ринку на росії, контролюючи близько 34,9% його частки. JTI на російському ринку належать такі бренди: Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, пристрій для нагрівання тютюну Ploom, російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" та інші.

У 2020 році податки, сплачені компанією, забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ, а у 2022 році саме ринок росії приніс близько 11% загального доходу компанії.

Зараз фінансові вливання у російський бюджет не припиняються: за даними Київської школи економіки минулого року найбільші 10 транснаціональних компаній сплатили 1,78 млрд доларів США податку на прибуток, що більше на 175 млн доларів США порівняно з 2022 роком.

Серед цих компаній — Philip Morris та Japan Tobacco International, що профінансували російську армію на понад 400 млн доларів США, і це лише податок на прибуток.

Бізнес-асоціації як інструмент впливу тютюнових компаній-спонсорів війни

1. Європейська Бізнес Асоціація

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), заснована 1999 року за підтримки Європейської Комісії в України, є одним з найчисельніших бізнес-об'єднань в Україні, що представляє інтереси понад 900 компаній.

Серед членів Асоціації є й 6 тютюнових компаній, зокрема, PMI та JTI. Неодноразово ЄБА виступала посередницею між міжнародними тютюновими компаніями, які фінансують війну проти України, та українським урядом.

Наприклад, у червні 2024 року під час зустрічі з Державною регуляторною службою України представники Європейської Бізнес Асоціації лобіювали інтереси тютюнової індустрії шляхом обговорення законопроєкту про тютюнові вироби щодо зміни політики захисту з контролю над тютюном.

Більше того, ЄБА активно відстоювала позицію тютюнових компаній щодо створення акцизної преференції для тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН), основна частка ринку яких належить PMI, що призведе до значних бюджетних втрат у розмірі 18 мільярдів гривень за 2025-2028 роки та стимулюватиме поширення епідемії куріння серед молоді.

ЄБА є одним з ключових суб`єктів, що спонукають до внесення змін до нещодавно прийнятого, але ще навіть не введеного в дію закону "Про лобіювання". Про це свідчать, зокрема, неодноразові зустрічі з парламентарями та з представниками НАЗК, які освоюють нову сферу — контроль за процесом лобіювання.

Паралельно з цим, висловлюються тези про потребу роз’яснювальної роботи серед усіх стейкхолдерів (зацікавлених осіб у прийнятті рішень) щодо необхідності реєстрації в Реєстрі прозорості як лобістів, що ставить під загрозу захист суспільних інтересів громадян.

2. Американська торговельна палата в Україні

Американська торговельна палата в Україні (ACC) — одна з найактивніших та найвпливовіших бізнес-асоціацій, що діє з 1992 року. Сфера інтересів Американської торговельної палати в Україні охоплює широкий спектр бізнесу, включаючи тютюнову промисловість, зокрема представлену спонсорами війни — PMI та JTI.

ACC слугує майданчиком для взаємодії державних органів та бізнесу, зокрема шляхом організації форумів та конференцій. У липні 2024 року Американська торговельна палата та Європейська Бізнес Асоціація спільно лобіювали прийняття законопроєкту №11090, який передбачає податкові пільги для ТВЕН.

3. Cпілка українських підприємців

Спілка українських підприємців (СУП) — організація, що веде активний діалог з владою щодо умов ведення підприємницької діяльності та внесення відповідних змін у законодавство.

Об’єднуючи понад 730 компаній та позиціонуючи себе як захисник інтересів українського бізнесу, одночасно представляє інтереси міжнародної компанії, яка фінансує війну проти України — Japan Tobacco International.

СУП є інструментом для просування інтересів тютюнової індустрії шляхом організації дискусій щодо регуляторної політики, зокрема і у сфері контролю над тютюном, з представниками влади, серед яких — комітет ВРУ з податкової та митної політики та ДРС. Серед іншого, СУП активно виступає за створення преференції на акциз для ТВЕН.

4. Всеукраїнська рекламна коаліція

Незважаючи на наявну законодавчу заборону щодо реклами і стимулювання продажу тютюнових виробів, тютюнові компанії продовжують активно просувати свою продукцію, використовуючи різноманітні маніпулятивні рекламні тактики.

Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) є найбільшим об’єднанням рекламної індустрії в Україні, що представляє та захищає інтереси її членів, зокрема і Philip Morris.

Членство в таких впливових рекламних об'єднаннях як ВРК, легалізує незаконні дії тютюнової індустрії та дає їй змогу впливати на законодавство у сфері реклами, підриваючи тим самим довіру до рекламного ринку і завдаючи шкоди здоров'ю населення.

Присутність міжнародних тютюнових компаній, які продовжують фінансувати російську агресію проти України, у впливових українських бізнес-асоціаціях не лише підриває їхню репутацію, але й кидає виклик моральним принципам та національним інтересам нашої держави.

Бізнес-асоціації мають можливість впливати на своїх членів задля їх виходу з ринку рф. Припинення фінансування військової машини росії міжнародними компаніями може послабити агресора та врятувати тисячі українських життів.

Ми закликаємо всі українські бізнес-асоціації, які представляють інтереси міжнародних компаній, що спонсорують війну, негайно припинити будь-яку співпрацю з цими структурами або вимагати невідкладного виходу з російського ринку і розірвати всі економічні зв’язки з агресором. Толерування міжнародних спонсорів – мовчазна згода на фінансування російської агресії.

Співавтор Сергій Миткалик, голова правління ГО "Антикорупційний штаб"