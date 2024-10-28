"Вагони маніпуляції": кому вигідно зупинити процес передачі активу в управління?

Коли залізничні вагони (цистерни, напіввагони, криті переобладнані, універсальні, зерновози, цементовози тощо) простоювали або працювали і не приносили дохід в бюджет - реакції не було та нікого не цікавила їх доля.

Як тільки АРМА обрало управителя для перших 434 вагонів та оголосило про пошук управителя для ще майже 18 тисяч вагонів - читаємо заголовки:

"Передача в управління вагонів "Укрзалізниці" призведе до щорічних втрат у розмірі приблизно 3 млрд грн." Насправді, це міг би бути гучний заголовок, якби це було правдою.

По-перше: УЗ підтвердили, що вагони не використовувалися протягом 2023 року, а останні пів року ми спільно здійснили їх огляд та інвентаризацію.

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До речі, в конкурсі на відбір управителя УЗ також має право брати участь. При цьому, АРМА ініціювало законопроєкт (реєстр номер 11009), який включено до порядку денного Верховної Ради України та який передбачає можливість в особливих випадках під час війни передавати арештовані активи без конкурсу, як таких, що мають стратегічне значення та можуть використовуватися для посилення обороноздатності країни.

По-друге: у 2022 році УЗ з 435 вагонів використовувалися лише 405 і виключно в період з травня по грудень 2022 року. Тобто, вагони увесь інший час простоювали. Плата за користування ними за цей період склала – 3,7 млн грн, що підтверджено офіційно листом УЗ.

Допускаю, що могли помилитися в цифрі і переконана, що спільно з УЗ та Мінвідновлення завершиться процес огляду та оцінки наступних 17 799 вагонів.

Нагадаю, що АРМА підписало договір на управління 434 залізничними вагонами з ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "РЕСУРСГРУП". Ця компанія виграла відкритий конкурс на управління цим активом та прийшла усі необхідні перевірки.

Компанія на ринку з 2017 року, прибуткова, є постачальником ресурсів для енергетичного сектора, великих промислових підприємств, металургійної та будівельної галузі, транспортної сфери та інших бізнес-напрямків. Компанія здійснила постачання понад півмільйона тонн вугільної продукції в залізничних вагонах.

По-третє: Управитель отримує лише 15% від прибутків як винагороду, а 85% від прибутку - є доходами державного бюджету від управління цим арештованим активом. Навіть за відсутності доходів, управитель зобов'язаний сплачувати до бюджету мінімальний гарантійний платіж, зазначений у договорі.

Про це агентство писало вчасно і саме не виконання судових рішень та простоювання вагонів під час війни є найбільшою проблемою, яку агентство спільно з УЗ вирішує. Адже, арештовані активи мають працювати на державу, згідно з рішенням суду.

Оплата, що зазначена у договорі та тендерній пропозиції, стосується виключно оплати, яку Управитель має сплачувати на спецрахунок АРМА (які зараховуються до держбюджету) незалежно від результатів своєї діяльності з управління вагонами, тобто вагони можуть простоювати, перебувати в ремонті, не приносити жодних доходів, а Управитель незважаючи ні на що має щомісячно вносити гарантійний платіж.

При цьому, у разі отримання прибутку за результатами управління, 85% такого прибутку Управитель перераховує до державного бюджету.

Щодо недоотримання прибутку державою через використання цих вагонів УЗ, зазначу:

Використання вагонів і прибуток, отриманий від такого використання, буде розчинятися як "у прірві" і не буде зрозуміло чи приносять ці вагони прибуток.

Так, за даними журналу Forbes Ukraine, новин від 04.09.2024 р., за підсумками 2022 року УЗ отримала 9,6 млрд грн збитків. Очікується, що збиток цьогорічного УЗ буде на рівні 12,6 млрд грн.

Відповідно, обсяг генерованого передбачуваного прибутку від використання вагонів буде розчинятися у збитках УЗ.

Щодо специфіки діяльності з управління активами:

Відповідно до встановлених правил управління вагонами, Управитель зобов'язаний відкрити окремий спецрахунок у банку, який використовуватиметься виключно під діяльність з управління вагонами та на який буде надходити весь прибуток за результатами такої діяльності, та інших операцій щодо інших видів господарської діяльності Управителя на цьому рахунку проводиться не буде. Ця норма передбачена договором.

Також, з управління вагонами буде здійснюватися окремий бухгалтерський облік та відповідний контроль і моніторинг щомісяця. Це, зокрема, передбачено постановою Уряду N351 від 10.05.2018 року "Про затвердження порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами". Дієвість перевірок та приписів за результатами контролю видно в цифрах та надходженнях до бюджету. Красномовні завжди цифри.

Дохід до бюджету в 2022 році - 34,8 млн грн.

Дохід за 2 півріччя 2023 року - 163 млн грн

Дохід за 10 місяців 2024 року - 1,9 млрд грн

Камеральні та виїзні перевірки, із додатковими запитами до ДПА та інших державних органів завжди дають системний результат. Відповідно, буде чітко видно і зрозуміло, які витрати несе і які доходи отримує Управитель за результатами своєї діяльності з управління вагонами. Гроші, у вигляді прибутку, перераховуватимуться Управителем на спецрахунок АРМА та, відповідно, у бюджет Держави.

Окремим питанням, окрім здійсненого огляду та наявності, перед тим як оцінювати прибутки чи збитки, агентство та управитель мають запевнитися у фактичному технічному стані, чи укомплектовані вони всіма необхідними для використання за призначенням агрегатами, вузлами та іншими необхідними деталями.

Відповідно при прийманні вагонів за актами приймання-передачі необхідно з'ясувати їх фактичний стан, що потребує ремонту, заміни, доукомплектації, а також хто буде проводити відновлення вагонів непридатних для їх використання за призначенням.

Отож, закликаю народних депутатів якнайскоріше розглянути законопроєкт N11009, та дати можливість арештованим активам працювати на користь держави та сили оборони.