Залізні ешелони. Чому держава не заробляє на арештованій російській техніці?

Агентство з розшуку та менеджменту активів створювалося, як джерело надходжень до Державного бюджету завдяки ефективному менеджменту арештованих активів.

Сказане у 2015 році вимагалось Планом дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України та Меморандумом щодо отримання нашою державою макрофінансової допомоги ЄС в сумі 1,8 млрд євро.

У зв’язку з цим, якщо АРМА мало змогу заробити для Державної скарбниці від 400 млн до 1 млрд доларів США, але нічого для цього не зробило, значить втратило.

На початку Великої війни органи досудового розслідування, прокуратури та суду арештували і передали в управління Агентству 21 тисячу російсько-білоруських вантажних вагонів (напіввагони, криті вагони, зерновози, цистерни, обкотишовози, хопер-зерновози та інші).

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Також у 2022 році в управління АРМА було передано три білоруські тепловози 2ТЭ10УК, два маневрені тепловози ТЕМ-2 та російський перевантажувальний залізничний Термінал Карпати.

Останній є стратегічним об’єктом для економіки і безпеки України, головним логістичним терміналом Чопської митниці на українсько-угорському кордоні та монополістом на ринку надання послуг із перевантаження вантажів з європейських вагонів, які їздять коліями 1435 мм, у вагони СНД, які їздять коліями 1520 мм, і навпаки.

Крім цього, в управлінні Агентства більше двох років перебувають 25% Крюківського вагонобудівного заводу, сотні одиниць вантажно-розвантажувальної спецтехніки – екскаватори, навантажувачі, автокрани і крани-маніпулятори, трактори, вантажні автомобілі, тягачі, а також тисячі квадратних метрів складської і офісної нерухомості по всій території України.

Службова недбалість

За даними Реєстру арештованих активів, російсько-білоруське майно більше двох років лишається безхазяйним. АРМА досі не забезпечило збереження цих активів та їхньої економічної вартості, не провело їх оцінку та не передало в управління українським підприємствам, як того вимагають абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, п. 4 ч. 1 ст. 1, п. 4 ч. 1 ст. 9, ч. 2 та ч. 3 ст. 21 Спеціального закону, а також всі наведені вище судові рішення.

Матеріально-технічна база ще в 2022 році дозволяла Агентству створити на її основі національний конгломерат у сфері залізничного транспорту і логістики, який міг генерувати багатомільярдні надходження до Державного бюджету. Але нічого зроблено не було.

Гуманітарна місія

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення росії в Україні суттєво зріс попит на вантажні залізничні перевезення, у зв’язку з чим, за допомогою 21 тисячі російсько-білоруських вагонів АРМА вже третій рік могло забезпечувати:

- перевезення гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності до регіонів, які потребують підтримки (включаючи міжнародні поставки);

- релокацію підприємств (переміщення виробничих потужностей);

- евакуацію майна населення з небезпечних зон;

- транспортування військової техніки, пального та інших ресурсів, необхідних для оборони країни (включно з поставками з-за кордону);

- переорієнтування підприємцями своїх логістичних ланцюгів поставок на користь залізничних перевезень, у зв’язку з пошкодженням доріг, мостів та інших інфраструктурних об’єктів тощо.

Упущена вигода

Прибутковість від здачі в оренду вантажних вагонів може суттєво варіюватися, в залежності від умов договору і різних факторів, включаючи тип вагона, його вантажопідйомність, технічний стан, ринкові умови та географію перевезень.

Середня вартість оренди одного вагона за день може коливатися від 25 до 75 доларів США. Оренда на місяць зазвичай розраховується зі знижкою за довгострокове використання і може становити від 750 до 2 250 доларів США за один вагон (від 9 до 27 тис доларів США за рік).

Наведені цифри є орієнтовними, а реальні доходи можуть відрізнятися, залежно від багатьох факторів, включаючи кон’юнктуру ринку і конкуренцію.

За матеріалами відповідного кримінального провадження, чорна каса (тіньова бухгалтерія) російського Терміналу Карпати щомісяця складала більше 1 млн доларів США прихованих коштів, які офіційно неможливо було простежити.

Таким чином, лише управляючи 21 тисячею вагонів і Терміналом Карпати Агентство могло у 2023-2024 роках заробити для Державного бюджету від 400 млн до 1 млрд доларів США.

Наслідки простою

Відповідно до законодавства України, усі вантажні вагони впродовж року проходять технічне обслуговування і поточні ремонти, витрати на які зазвичай складають близько 1 тис доларів США за один вагон.

Також, кожні 3 роки вагони мають проходити обов’язковий деповський ремонт, незалежно від того їздили вони чи стояли, середньоринкова вартість якого становить близько 2 тис доларів США за один вагон.

Крім цього, раз на 10-12 років вагонам має робитися плановий (капітальний) ремонт, який в середньому коштує 6 тис доларів США за один вагон.

Враховуючи сказане, сьогодні щоб почати експлуатацію 21 тисячі російсько-білоруських вагонів АРМА необхідно витратити щонайменше 21 млн доларів США на технічне обслуговування (поточні ремонти) та/або 42 млн доларів США на деповські ремонти.

Найстрашніше те, що дізнатись про технічний стан вагонів, строк їх експлуатації, який добігає кінця, необхідність проведення в близькому майбутньому деповських і капітальних ремонтів дуже легко.

Для цього Агентству необхідно було просто направити інформаційний запит до Головного інформаційно-обчислювального центру АТ "Укрзалізниця".

Якби АРМА у 2022 році поставилось серйозно і з усією відповідальністю до питання менеджменту російсько-білоруських вагонів, то останні вже давно мали б не лише заробити мільярди для Державного бюджету, а й окупити власні ремонти.