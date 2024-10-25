Україна на шляху до ЄС: як ESG змінює правила гри

Російське вторгнення завдало нищівного удару по українській економіці.

За 2022 рік ми втратили 29,2% ВВП, а гуманітарної допомоги у 2024 році потребують понад 14,6 млн українців. Через постійні ракетні удари ситуація, яку вдалося стабілізувати у 2023-2024 роках, залишається вкрай складною.

Мінекономіки стверджує, що ключовими нерозв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики та наслідки руйнування енергетичної інфраструктури.

Відновлення енергетики потребуватиме часу та ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Не забуваймо також про логістичні проблеми та важку ситуацію на ринку праці.

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Уже зараз очевидно, що відновлення економіки вимагатиме не лише мільярдних фінансових ін’єкцій і міжнародної допомоги, а й трансформації економічної моделі, виявлення нових точок зростання, забезпечення функціонування стійких екосистем, які мають високу адаптивність до непростих умов і стимулюватимуть зростання, а також впровадження новітніх практик, які довели свою ефективність.

Одним з ключових елементів цього процесу є впровадження бізнесом принципів ESG та соціального впливу (social impact). Це не тільки допоможе у відновленні економіки, а й буде критично важливим для просування на шляху до ЄС.

Абревіатура ESG розшифровується англійською як Environmental (довкілля), Social (соціальний аспект) та Governance (управління) – якісні та кількісні показники, за якими оцінюють вплив бізнесу на екологію, суспільство та якість управління компаніями. Багато хто вважає, що система ESG стосується лише довкілля, але це не так. ESG – це не лише позитивний вплив на планету, а й турбота про співробітників, інклюзивність та внесок у розвиток суспільства.

Впровадження ESG-стандартів дозволяє компаніям знизити ризики, підвищити ефективність, збільшити капіталізацію, покращити свою репутацію та зменшити вартість позикового капіталу. Цифри говорять самі за себе: до 2026 року інституційні інвестиції, орієнтовані на ESG, сягнуть 33,9 трлн дол.

При цьому саме Європа лідирує на ринку ESG-інвестицій з 83% всіх ESG-активів. Для України, яка прагне інтегруватися з Євросоюзом, дуже важливо дотримуватися ESG-стандартів, адже Європейський Союз ставить високі стандарти екологічної та соціальної відповідальності для своїх членів.

Щоб відбудувати українську економіку, необхідно залучати інвестиції. Тимчасом жодна поважна фінансова інституція (ЄБРР, Світовий банк, МФК, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку) навіть не розглядає заявки, якщо в них не прописані плани з досягнення окремих показників ESG.

Це стосується і комерційних банків. Бізнеси із звітністю за стандартами ESG можуть претендувати на зниження відсоткової ставки за кредитами.

Компанії, які впроваджують сталість та ESG у свою стратегію та оперативну діяльність, не лише сприятимуть створенню кращого світу, а й закріплять за собою статус лідерів у сегментах, де вони працюють.

Це допоможе не тільки залучити інвестиції, а й відкриє нові перспективи для українських компаній навіть на суперконкуретних ринках. Крім того, це позитивно вплине на економічний, соціальний та екологічний розвиток країни.

Соціальний вплив (social impact) – це позитивні зміни, які бізнес вносить у суспільство, поєднуючи бажання отримати дохід і вирішити якусь соціальну проблему. Це може бути створення робочих місць, працевлаштування вразливих груп населення, підтримка місцевих громад, екологічні проєкти.

Імпакт-бізнеси для вирішення соціальних проблем використовують ринкові механізми, реінвестуючи прибуток у масштабування своїх ініціатив та створення більш стійкого майбутнього. Для бізнесу соціальний вплив – це не лише соціальна відповідальність, а й нові можливості для зростання та розвитку.

Компанії, які впроваджують соціальний вплив у свої бізнес-моделі, стають більш конкурентоспроможними та привабливими для партнерів, інвесторів і споживачів.

Це наочно демонструють переможці минулорічного Impact Business Accelerator: ягідний кооператив "Файна поляна", який об’єднує фермерів і залучає громаду та вимушених переселенців до агропідприємництва, та компанія "Україна без сміття", яка заробляє на смітті і привчає українців сортувати відходи.

Таких акселераторів, ініціатив та навчальних платформ стає більше. В Україні з 2023 року працює Global Compact Network, яка заохочує бізнеси дотримуватися стандартів ESG. Greencubator підтримує інноваторів, пропагує "зелене" підприємництво, будує екосистему стійкого підприємництва, низьковуглецевих інновацій, розвитку "зеленої" економіки в Україні та Східній Європі.

Різна спрямованість акселераторів надихає: програми знайдуться для кожного. Варто згадати програму "Стійке місто", спрямовану на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та впровадження технологій, націлених на стійкість будівель, жіночий акселератор від Міністерства цифрової трансформації "Відважна", програму "Інноватори енергоефективності України".

Це не одноразові акції, а системна робота: багато акселераторів мають у своєму доробку по кілька випусків учнів. При цьому програми постійно розвиваються, створюючи необіхдну екосистему для бізнесів, які прагнуть змін.

У 2024 році Impact Business Accelerator повернувся оновленим та більш масштабним. Учасники, які пройдуть відбір, отримають доступ до десяти онлайн-модулів, що охоплюють ключові бізнес-теми та аспекти соціального впливу, а також девʼять ексклюзивних лекцій та воркшопів.

Вони одержать індивідуальні консультації в менторів – міжнародних експертів з розвитку бізнесу, презентують свій бізнес інвесторам на "Демо дні" в грудні 2024 року і матимуть можливість позмагатися за фінансову підтримку.

У 2024 році буде багато новинок, незмінним залишиться одне: програма надає підприємцям знання і навички для розвитку бізнесу та імпакт-підприємництва в межах економічного відновлення й інтеграції країни з Європейським Союзом.

Про ESG та Social Impact в Україні говорять дедалі частіше. Одна з панельних дискусій на IT Arena у Львові, яку мені пощастило модерувати, була присвячена стратегічному впровадженню Impact DNA та ESG в технологічні продукти.

Зокрема, директорка з питань комунікацій, корпоративної соціальної відповідальності та залученості Ukrsibbank BNP Paribas Group Яніна Ольховська наголосила: "Якщо ми дійсно хочемо оновлювати нашу країну, нам варто робити це за принципами сталого розвитку, КСВ та ESG-критеріїв".

Співзасновник Tilia Impact Ventures Петр Витек зазначив, що імпакт може додати відчутну цінність українським стартапам і малим та середнім підприємствам, сприяючи інноваціям та відновленню під час війни та після неї.

Запровадження стандартів ESG та соціального впливу буде невід’ємною частиною майбутнього України. Це не лише вимога часу, а й можливість для розвитку та процвітання бізнесу і країни загалом.

Акселератори та інші подібні ініціативи демонструють, що українські бізнеси готові до змін і готові брати на себе відповідальність за майбутнє країни. Завдяки спільним зусиллям ми зможемо побудувати сильну, стабільну та екологічно чисту Україну, яка буде конкурентною навіть порівняно з розвиненими країнами ЄС.