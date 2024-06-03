Що таке ESG і чому цей термін критично важливий для майбутньої відбудови України?

Розпочну відразу із відповіді на питання в заголовку. Абревіатура ESG розшифровується англійською як Environmental (навколишнє середовище), Social (соціальний аспект) та Governance (управління) – конкретні якісні та кількісні чинники, за якими оцінюють вплив бізнесу на екологію, суспільство та якість управління компаніями.

За цими показниками визначають сталість та етичність діяльності бізнесу. Ці критерії використовуються інвесторами для прийняття рішень щодо інвестування в бізнес чи підтримки окремих проєктів.

Екологічні принципи – про те, наскільки компанія дбає про збереження довкілля. Соціальні принципи демонструють ставлення компанії до персоналу, постачальників, клієнтів, партнерів, споживачів.

Щоб відповідати цим стандартам, бізнес має працювати над якістю умов праці, сприяти розвитку співробітників, стежити за гендерним балансом та інвестувати в соціальні проєкти. Остання група принципів стосується якості управління: прозорості звітності, політики винагород, відносин з акціонерами, ділової етики та антикорупційних заходів.

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На перший погляд, про яку важливість ESG критеріїв можна говорити, коли українські міста чи не щодня зазнають ворожих обстрілів? Але це лише на перший погляд. Зруйновані міста потрібно буде відбудовувати, і на це потрібні кошти, зокрема й наших міжнародних партнерів.

Доступ до фінансування буде складно отримати без впровадження ESG-стандартів. І це вимога не лише до України, а й до всіх країн, які активно залучають фінансування міжнародних організацій.

Політики та відповідні критерії є вимогою для співпраці з багатьма (якщо не з усіма) іноземними партнерами, зокрема з DFC, ЄБРР, IFC, Світовим банком. Без цього українська економіка не побачить значної частини закордонної допомоги.

Навіть якщо ви маєте справу з повністю комерційною організацією, яка надає позику, наявність впроваджених стандартів ESG може зменшити відсоткову ставку за кредитом. Саме тому Ощад, які і багато інших українських бізнесів, активно розвиває відповідний напрям діяльності – визначає власну стратегію щодо впровадження ESG-критеріїв, закріплює їх офіційно та поступово імплементує в роботу.

Напрям екологічності є найбільш новим для нашої фінансової установи та для українського банківського сектору в цілому. Іноземні банки більш "просунуті" в цьому питанні. Знаю від колег, що в деяких українських "доньках" іноземних банківських груп ретельно рахують, яку кількість тепла витрачено на опалення відділень і яке саме походження має це тепло – вугілля чи чиста енергетика.

А також фіксують, скільки кілометрів на якому транспорті їздили працівники протягом року у відрядження і скільки цей транспорт спричинив викидів. Ці дані потім агрегуються на рівні банківської групи, і група отримує відповідний рейтинг, який має значний вплив на вартість запозичень для того чи іншого фінансового інституту.

Не відкрию секрет, якщо скажу, що ознакою екологічності фінансової установи є не лише те, стільки вона продукує сміття і скільки паперу витрачається на день. Для банку важливо запровадити принципи захисту довкілля у своїх кредитних продуктах, оцінювати ESG-ризики своїх клієнтів.

Іншими словами – не допускати фінансування шкідливих для довкілля підприємств, а навпаки – створювати більш сприятливі умови фінансування для більш екологічно відповідальних бізнесів.

Донори, які допомагають українській економіці виживати у час повномасштабної війни, навіть готові вчити українців тому, що таке ESG-критерії і яким чином їх слід втілювати в політиках банків та компаній.

Приміром, нам працювати в цьому напрямі допомогли колеги з Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (Німецького фонду шпаркас із міжнародного співробітництва).

Ми почали співпрацю в реалізації програм підтримки підприємництва (німецький уряд надавав кешбек на кредити бізнесу в обсязі до 30% вартості проєктів). Згодом німецькі колеги запропонували допомогу в запровадженні ESG-стандартів.

Ми вивчили кращі практики, зрозуміли, які з них можуть бути імплементовані в Ощаді, розробили та ухвалили відповідні документи. В результаті було створено політику управління екологічними, соціальними та економічними ризиками при фінансуванні клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) Ощадбанку.

Після її ухвалення ми маємо кращі перспективи співпраці не лише зі шпаркасами, а й з багатьма іншими подібними інституціями. Ще одна ініціатива – Світовий банк нещодавно організовував навчання працівників банків України щодо екологічних і соціальних стандартів у кредитуванні на спеціальному семінарі в Кишиневі. Зокрема, в ньому взяли участь і представники Ощадбанку. Захід відбувся в партнерстві з Фондом розвитку підприємництва.

Щоб запровадити ESG-критерії на рівні всього банку, ми розробили політику екологічного та соціального управління. Приміром, там зазначено, що Ощадбанк бере на себе зобов’язання ощадливо й відповідально користуватись такими ресурсами, як вода, електроенергія, опалення, а також приділяти особливу увагу сортуванню відходів.

Сталий розвиток – це потужний довгостроковий тренд. Для його впровадження потрібна залученість значної частини команди банку, яка б могла структурувати напрацювання і побудувати чіткий шлях впровадження сталих практик.

Імплементація стандартів ESG у роботу українського бізнесу загалом та фінансових інститутів зокрема є must have для тих установ, які планують активно співпрацювати з міжнародними донорами та інвесторами для відбудови України.

Водночас запровадження стандартів ESG потребує суттєвої експертизи та знань, готовності змінювати спосіб ведення бізнесу. Тому закликаю колег з українського бізнесу ретельно вивчити, які можливості зараз надають міжнародні партнери, щоб ESG-стандарти нарешті прийшли в життя українських компаній.

Ми всі маємо багато вчитись. Поки у нас є шанс запозичити ці практики у численних міжнародних партнерів, які бажають допомагати Україні під час війни, цим гріх не скористатись. Без цього відбудовувати Україну буде набагато складніше.