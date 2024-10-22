"Укрзалізниця" в цифрах: чи є гроші для реформ?

"Укрзалізниця" – одна з найважливіших державних компаній, але вже багато років вона працює на межі технічного та фінансового виснаження.

Більшість локомотивів і вагонів давно відслужили свій термін. Три чверті вантажних дизельних локомотивів експлуатуються понад 35 років. Пасажирські потяги теж не в кращому стані.

Крім того, 9 тис. км колій потребують термінового ремонту. Інфраструктура застаріла, зношена і вже не витримує навантаження.

Проблема не тільки в техніці. Вантажні перевезення "тягнуть" на собі збиткові пасажирські. Тобто гроші, зароблені на вантажах, ідуть на покриття збитків від перевезення пасажирів. Така схема веде до краху: вантажний сектор не може модернізуватися, а залізниця втрачає конкурентоспроможність.

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Очевидно, що реформи в залізничному секторі назріли. Саме тому комітет з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради в співпраці з Кабміном, Світовим банком і правлінням "Укрзалізниці" напрацьовує закон про залізницю.

Однією з основних змін в оновленому законодавстві повинно стати залучення приватних операторів до залізничних перевезень. Це не тільки створить конкуренцію і знизить тарифи на вантажоперевезення, а й дозволить розділити фінанси пасажирських та вантажних перевезень, зробити їх прозорими.

Планується створити окрему компанію, яка займатиметься інфраструктурою, і кілька бізнес-підрозділів, що зосередяться на різних видах перевезень. Це має допомогти зосередити увагу на модернізації техніки та підвищенні якості послуг.

Водночас "Укрзалізниця" продовжує свою роботу в умовах війни та економічної кризи. Після серйозних втрат, спричинених російською збройною агресією, зокрема знищенням десятків мостів і пошкодженням багатьох ділянок колій, компанія робить усе можливе, щоб відновити залізничне сполучення.

Вона відновила 46 залізничних мостів із 77 зруйнованих бойовими діями. Основні роботи спрямовані на відновлення доступу до звільнених територій і відновлення транспортної інфраструктури там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Наприклад, успішно відновлений рух на мостах через річки Оскіл та Сіверський Донець, що дозволило відновити сполучення з Лиманом.

Капітальний ремонт колій також триває. Протягом 2024 року планується відремонтувати 459 км колій. Порівняно з попередніми роками, це помітний прогрес, адже у 2021 році було відремонтовано лише 327 км колій. Роботи включають укладання нових рейок та модернізацію стрілочних переводів.

Капітальні інвестиції в ці проєкти значно зросли. У 2024 році очікується освоєння понад 23 млрд грн. Завдяки заходам з енергоефективності компанії вдалося зменшити витрати на енергоресурси. Наприклад, споживання електроенергії та дизельного пального для нетягових потреб з 2021 року зменшилося на 25%.

Це допомогло заощадити сотні мільйонів гривень, які можуть бути спрямовані на інші важливі проєкти. Зокрема, "Укрзалізниця" інвестує в електрифікацію колій. Якщо у 2021 році було електрифіковано 18 км колій, то зараз цей показник зріс до 165 км, що дозволяє зменшити залежність від дизельних локомотивів.

Відновлюються і пасажирські перевезення. У 2023-2024 роках їх обсяг значно зріс, а кількість пасажирів на міжнародних маршрутах збільшилася. Це особливо вигідно, адже доходи від міжнародних перевезень значно вищі, ніж від внутрішніх.

Попри це рівень пасажирських перевезень становить лише 44% від показника доковідного 2019 року. Однак середня відстань перевезень зросла на 6%, що позитивно впливає на доходи компанії. У 2023 році "Укрзалізниця" отримала 4,98 млрд грн чистого прибутку, що значно краще порівняно з попередніми роками.

Основним джерелом доходу залишаються вантажні перевезення, які приносять більшість доходів компанії. У 2023 році доходи від перевезень вантажів зросли на 18%, що дозволило компенсувати збитковість пасажирських перевезень.

Для зміцнення зв’язків з ЄС "Укрзалізниця" інвестує в розвиток прикордонних переходів. Ці проєкти фінансуються міжнародними грантами та кредитами, що допомагає знизити фінансовий тягар для державного бюджету України.

Наприклад, за кошти програми CEF (Connecting Europe Facility) у 2024 році будуть капітально відремонтовані колії на станціях Ягодин, Мостиська І та Мостиська ІІ, що значно покращить транспортні потоки між Україною та Польщею.

Крім того, планується будівництво колій на кордоні з Угорщиною та Словаччиною. Це важливі кроки, оскільки залізничні перевезення через ці кордони критично важливі для експорту українських товарів до країн Євросоюзу.

Експорт вантажів, особливо зерна та руди, є основним напрямком, на якому зосереджена "Укрзалізниця". Блокування українських морських портів у 2023 році серйозно обмежило експорт зерна, але у 2024 році ситуація покращилася.

"Укрзалізниця" забезпечила альтернативні маршрути через сухопутні кордони, що дозволило суттєво збільшити обсяги перевезень. Прогнозується, що у 2024 році обсяги перевезень зерна зростуть на 54%, руди – на 35%, що забезпечить компанії стабільний дохід навіть попри складні умови на ринку енергоносіїв.

Однак фінансові труднощі залишаються. Хоча у 2023 році компанія показала позитивні фінансові результати, у 2024 році вона може зіткнутися з новими проблемами через зростання витрат на енергоносії та заробітну плату.

Прогнозований чистий збиток за 2024 рік може становити 2,6 млрд грн, це значне падіння порівняно з прибутковими роками. Основними факторами є зростання витрат на електроенергію та дизельне пальне, які значно подорожчали через глобальну економічну кризу та наслідки війни. У 2024 році ціни на електроенергію зросли на 56%, що стало основною причиною збільшення витрат на енергоносії.

"Укрзалізниця" відчуває труднощі із залученням кваліфікованого персоналу. На початку 2024 року вона мала понад 9,8 тис. активних вакансій за дефіцитними професіями, що негативно впливає на її здатність вчасно виконувати завдання.

Для вирішення цієї проблеми компанія запровадила додаткові стимули, зокрема преміювання за роботу в умовах небезпеки і підвищення заробітної плати. Однак рівень оплати праці в "Укрзалізниці" досі нижчий від середнього рівня в промисловості країни, що є однією з причин відпливу кваліфікованих кадрів.

У 2024 році планується освоїти 23,6 млрд грн капітальних інвестицій. Кошти підуть на модернізацію локомотивного господарства, пасажирських вагонів та вантажних перевезень, зокрема 3,2 млрд грн – на ремонти пасажирських вагонів і модернізацію рухомого складу, 2,8 млрд грн – на розвиток вантажного транспорту.

"Укрзалізниця" планує продовжити електрифікацію, оскільки це дозволяє зменшити залежність від дизельного пального, яке значно подорожчало. У результаті цієї програми загальна довжина електрифікованих колій збільшиться, що дозволить скоротити витрати на обслуговування та експлуатацію.

Ще одним важливим аспектом є розвиток IT-інфраструктури. Компанія впроваджує сучасні системи управління та моніторингу. Це покращує безпеку руху, підвищує точність виконання графіків, зменшує кількість транспортних подій.

Так, у 2024 році планується встановлення 67 комплексів теплового контролю, що дозволить значно покращити діагностику технічного стану рухомого складу.

Попри труднощі, "Укрзалізниця" залишається ключовим елементом економіки України. Завдяки адаптуванню до викликів та використанню міжнародної підтримки компанія може подолати фінансові труднощі і продовжити розвиток.

Відновлення інфраструктури, модернізація рухомого складу та покращення енергоефективності є напрямками, які дозволяють зберігати стабільність і дивитися в майбутнє з оптимізмом.