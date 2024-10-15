До 5% штрафу від обороту. Що варто знати про нову директиву ЄС про корпоративну стійкість

25 липня 2024 року набула чинності Директива ЄС 2024/1760 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (далі – Директива чи CSDDD). Цьому передувало кілька років погоджень умов директиви за участю представників Ради ЄС, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Європейського Центрального Банку та інших учасників.

СSDDD є частиною комплексу ініціатив ЄС, спрямованих на досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. СSDDD тісно пов’язана з Директивою ЄС 2022/2464 as regards corporate sustainability reporting (далі - CSRD).

СSDDD і CSRD спільно зобов’язують компанії проводити комплексну перевірку сталого розвитку, впливу на права людини, навколишнє середовище та розкривати інформацію щодо процесу та результатів таких перевірок.

То якому "due diligence" присвячена нова Директива? Під "due diligence" розуміється юридичний аналіз, перевірка операційної діяльності, екологічна експертиза та інші заходи, спрямовані на виявлення та усунення потенційних і фактичних негативних впливів на права людини та навколишнє середовище. Надалі цей термін перекладатиметься як "перевірка", а назва директиви – про перевірку корпоративної стійкості.

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На що спрямована Директива?

CSDDD вимагає від компаній проводити перевірку своєї діяльності, діяльності дочірніх компаній та ділових партнерів у таких двох сферах:

1. Права людини: заборона примусової праці, право на свободу об’єднання та зібрань, заборона втручатися в особисте та сімейне життя, таємниця кореспонденції тощо; та

2. Навколишнє середовище: заборона виробництва, використання у виробничих процесах, імпорту та експорту продукції з додаванням ртуті, заборона незаконного поводження з відходами, скидання в море нафти, стічних вод тощо.

Якщо компанії виявлять порушення, вони мають самостійно вжити заходів для їх усунення. За невиконання вимог компанію можуть оштрафувати або справа може бути передана до суду.

В основному фокусі великі компанії

Безпосередньо Директива спрямована на компанії з високими показниками, наведеними в таблиці:

Європейські компанії Інші компанії, у т.ч. українські 1. >1 000 співробітників та >450 млн євро чистого обороту у світі за останній фінансовий рік, або 1. >450 млн євро чистого обороту в ЄС за попередній фінансовий рік, або 2. Не досягли порогових значень (п. 1), але є кінцевою материнською компанією групи, яка (сукупно) досягла цих значень в останньому році за консолідованою фінансовою звітністю, або 2. Не досягли порогових значень (п. 1), але є кінцевою материнською компанією групи, яка (сукупно) досягла цих значень у попередньому році за консолідованою фінансовою звітністю, або 3. Компанія (група компаній, де вона є кінцевою материнською компанією) отримала роялті за франчайзинговими або ліцензійними угодами в ЄС понад 22,5 млн євро і чистий оборот у світі становив понад 80 млн євро за останній фінансовий рік 3. Компанія (група компаній, де вона є кінцевою материнською компанією) отримала роялті за франчайзинговими або ліцензійними угодами в ЄС понад 22,5 млн євро і чистий оборот в ЄС становив понад 80 млн. євро за попередній фінансовий рік

CSDDD застосовується до:

а) товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств або до компаній з подібною організаційно-правовою формою (перелічені у Додатку I та II Директиви 2013/34/ЄС), та

б) фінансових установ (необхідність та варіанти додаткових вимог для фінансових установ повинні бути опубліковані до 26 липня 2026 р.), незалежно від організаційно-правової форми, якщо вимоги, наведені в таблиці вище, виконуються протягом двох років поспіль.

Надалі компанії, на які розповсюджується CSDDD, ми називатимемо "великими компаніями".

Фактичний вплив Директиви буде значно ширшим

Хоча пряма дія Директиви не поширюється на малі та середні компанії, вони зазнають її опосередкованого впливу як партнери-постачальники великим компаніям, на яких поширюється дія CSDDD.

Як це стосуватиметься партнерів? Директива вимагає від великих компаній, щоб всі операції з постачальниками, пов'язані з наданням послуг, виробництвом, видобутком, пошуком, дистрибуцією, транспортуванням та зберіганням продукції компанії, були проаналізовані та оцінені на предмет наявності/відсутності потенційного або фактичного негативного впливу на права людини чи навколишнє середовище.

Якщо ваша компанія, незалежно від її розміру, працює з великою компанією, на яку поширюється дія Директиви, від вашої компанії ймовірно вимагатимуть дотримуватися кодексу поведінки, політики перевірки, розроблених компанією, вносити до договорів положення, що зобов’язують дотримуватися цих правил, та гарантії їх дотримання.

Також, великі компанії можуть запитувати інформацію щодо вашої діяльності та вимагати вживати заходів для пом’якшення негативного впливу на навколишнє середовище чи права людини. Принаймні, така поведінка логічна для сумлінної великої компанії, яка не хоче порушувати вимоги CSDDD.

Директива вимагає від великих компаній надавати підтримку малим та середнім бізнес-партнерам, як-от навчання, консультування, низькопроцентні кредити тощо. Директива також дозволяє великим компаніям призупинити або розірвати відносини з партнером у разі невиконання ним вимог великої компанії (в цілях Директиви) чи завдання шкоди правам людини, навколишньому середовищу.

Хто контролюватиме дотримання вимог Директиви?

Держава, відповідальна за контроль дотримання вимог CSDDD, визначається на основі місцезнаходження компанії та її діяльності в ЄС:

1. Для європейських компаній – держава-член ЄС, де у компанії зареєстрований офіс;

2. Для інших (у т.ч. українських) компаній – держава-член ЄС, де компанія має філію. Якщо компанія не має філії в жодній державі-члені ЄС або має філії, розташовані в різних державах – контроль покладається на державу-члена, в якій ця компанія отримала найбільший чистий оборот в ЄС за попередній фінансовий рік.

Які обов’язки Директива покладає на компанії?

Можна виділити чотири основні блоки обов’язків компаній відповідно до CSDDD:

Превентивні заходи

Щоб запобігти потенційному негативному впливу, компанії повинні модернізувати виробничі або інші операційні процеси та інфраструктуру: зменшити відходи або викиди у виробничих процесах, інвестувати у нові технології та обладнання, які є екологічнішими та безпечнішими.

Крім того, компанії мають розробити політику перевірки та оновлювати її щонайменше кожні 24 місяці, а також впровадити перевірку в усі свої політики та системи управління ризиками. Не рідше, ніж раз на рік компанії повинні оцінювати ефективність своїх зусиль щодо перевірки.

Компанії повинні розробити кодекс поведінки з правилами та принципами, спрямованими на запобігання або пом'якшення негативного впливу на права людини та навколишнє середовище. Цього кодексу мають дотримуватися як самі компанії, так і їхні ділові партнери.

Компанії не з ЄС, на яких поширюється дія Директиви, повинні будуть призначити уповноваженого представника, відповідального за зв'язок та комунікацію з відповідними наглядовими органами держав-членів ЄС.

Припинення негативного впливу

Компанії мають розробити та впровадити план коригувальних дій та отримати договірні гарантії від ділових партнерів щодо дотримання такого плану.

У деяких випадках компанії мають призупинити або припинити ділові відносини з партнерами, які порушують права людини чи завдають шкоди навколишньому середовищу.

Взаємодія із стейкхолдерами

Компанії повинні створити систему, за допомогою якої працівники, громадяни та організації зможуть повідомити про негативний вплив діяльності компанії або її ділових партнерів. Це можуть бути особисті зустрічі, онлайн-платформи, опитування тощо.

Також компанії мають щорічно звітувати про свої зусилля щодо перевірки, публікуючи відповідний звіт на своєму сайті.

Пом’якшення наслідків зміни клімату

Компанії повинні затвердити та впровадити перехідний план для пом'якшення наслідків зміни клімату. Цей план має відповідати цілям Паризької угоди (2015) і включати в себе чітко визначені цілі зі скорочення викидів з прив'язкою до конкретних термінів. Україна є стороною Паризької угоди з 2016 року.

Коли компанії повинні проводити перевірку?

Застосування CSDDD проходитиме у три етапи.

Підготовчий етап:

До 26 липня 2026 р. держави-члени ЄС розробляють і затверджують правила та інструкції, пояснюють компаніям, як саме виконувати вимоги CSDDD. Ці правила визначать, які документи потрібно підготувати та які дії здійснити в цілях перевірки, а саме щоб оцінити ризики для прав людини та навколишнього середовища.

Виконання вимог Директиви компаніями:

З моменту, коли держави-члени ЄС затвердять відповідні правила та інструкції, компанії матимуть щонайменше рік для впровадження заходів, що вимагаються CSDDD та законодавством держав-членів ЄС.

Застосування заходів Директиви до компаній:

Передбачені в CSDDD заходи застосовуватимуться поступово:

з 26 липня 2027 р. – до європейських компаній, чистий оборот яких перевищує 1,5 млрд євро і кількість працівників понад 5 000 осіб; до інших (у т.ч. українських) компаній, чистий оборот яких в ЄС перевищує 1,5 млрд євро;

з 26 липня 2028 р. – до європейських компаній, чистий оборот яких перевищує 900 млн євро і кількість працівників понад 3 000 осіб; до інших (у т.ч. українських) компаній, чистий оборот яких в ЄС перевищує 900 млн євро;

з 26 липня 2029 р. – до всіх інших компаній, на які поширюється дія CSDDD.

Відповідальність за невиконання Директиви

Директива передбачає кілька видів можливої відповідальності за шкоду, завдану умисно або з необережності.

1. Штраф

Держава-член може оштрафувати компанію на суму від 5% від чистого обороту компанії в світі за попередній фінансовий рік. Розмір штрафу залежатиме від характеру, тривалості порушення, серйозності наслідків, співпраці з іншими суб'єктами задля усунення відповідних наслідків тощо.

2. Публічна заява

Якщо компанія не сплатить штраф вчасно, буде опубліковано публічну заяву з ідентифікацією компанії та характером вчиненого порушення. Очевидно, це матиме негативний вплив на репутацію, а відтак і фінансові показники компанії.

3. Відшкодування заподіяної шкоди

Компанія зобов’язана відшкодувати шкоду, заподіяну фізичній чи юридичній особі. Якщо шкода була заподіяна спільно компанією та її дочірнім підприємством, або діловим партнером, вони несуть солідарну відповідальність.

Держави-члени ЄС деталізують відповідальність за порушення вимог Директиви у своєму національному законодавстві.

Як компаніям готуватися до дії Директиви вже зараз?

Великі компанії, які працюють на ринку ЄС, або чиї компанії підпадають під критерії Директиви, вказані вище, мають вже зараз готуватися до впровадження CSDDD, зокрема починати проводити перевірку діяльності та процесів в компанії.

CSDDD спрямована на захист прав людини та навколишнього середовища. Тому, великі компанії мають проаналізувати, які процеси стосуються роботи з правами людини, а які впливають на навколишнє середовище.

Етапи підготовки до впровадження CSDDD можуть бути наступними:

1. Аудит та оцінка ризиків: проаналізувати діяльність компанії, ділових партнерів, та виокремити операції/сфери, які можуть вважатися ризикованими. Для постачальників – провести аудит своєї діяльності задля уникнення ризиків призупинення чи розірвання ділових відносин з компаніями;

2. Встановлення пріоритетності: визначивши пріоритетність виявлених негативних впливів, виконувати подальші дії відповідно до пріоритетів;

3. Моніторинг: впровадити заходи щодо запобігання та пом'якшення негативного впливу, регулярно моніторити їх ефективність. Компанія повинна додати до своїх договорів положення про дотримання кодексу поведінки компанії, який до цього має затвердити і оприлюднити;

4. Звітність та комунікація: налагодити ефективну взаємодію із зацікавленими сторонами, створити систему подання скарг і зауважень, а також ефективні процеси реагування на подані скарги та зауваження.

Малим і середнім постачальникам, які не підпадають під пряму дію Директиви, теж доцільно проаналізувати свою діяльність на предмет відповідності вимогам CSDDD. Адже якщо компанія постачає продукцію більшим учасникам ринку, її відповідність СSDDD з рештою стане обов’язковою вимогою для участі компанії, незалежно від її розміру, у глобальних ланцюгах постачання.

Висновки та поради

Дія Директиви безпосередньо поширюється не на всі, а лише на великі компанії з визначеними показниками обороту і кількістю працівників.

Якщо ваша компанія працює на ринку ЄС і підпадає під визначені в Директиві критерії, вам вже варто почати аналізувати діяльність компанії на відповідність вимогам CSDDD, щоб вчасно виявити та виправити потенційні проблеми, пов'язані з порушенням прав людини та шкодою довкіллю. Це допоможе уникнути ризиків та забезпечити плавний перехід до нових правил у майбутньому.

Якщо ж ваша компанія не велика, але співпрацює з великими компаніями чи має такий намір, будьте готові до того, що вам теж потрібно буде відповідати новим правилам CSDDD, щоб не наражати партнерські великі компанії на ризики відповідальності за невиконання вимог Директиви.

Великі компанії зобов’язані дотримуватися вимог CSDDD, тому обиратимуть партнерів, які готові до нових вимог CSDDD, отже є безпечними ланками ланцюгів постачання. Вчасна перевірка і готовність довести великій компанії-контрагенту вашу "безпечність" і відповідність Директиві буде значною конкурентною перевагою.

Співавторка: Марія Михайловін, юристка ЮФ Василь Кісіль і Партнери