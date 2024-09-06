Український бізнес і ветерани готові до спільних дій

Держава не має права нехтувати позицією громадянського суспільства, заплющувати очі на корупцію в усіх ешелонах влади, ухвалювати руйнівні для обороноздатності і економіки рішення. Але як це все реалізувати на практиці в умовах обмежень воєнного стану, поточних викликів і розпорошеності самого суспільства?

Саме для пошуку спільної відповіді в Києві зібрали другий Конгрес Ветеранських і бізнес-об'єднань, організаторами якого виступили: Коаліція обʼєднань ветеранів та Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, яка нараховує у своєму складі 97 бізнес-обʼєднань.

"Героїзм військового — помилка командира" — нагадав прислівʼя ветеран, учасник Конгресу. Так само і в економіці та енергетиці. Як на державному, так і на бізнес рівні ми мали б заздалегідь готуватися до викликів, а не героїчно долати їх по факту.

Маємо готуватися вже зараз до нестачі кадрів — запроваджувати створення кадрового резерву, перенавчання, допомогу в релокації співробітників, прискорювати адаптацію ветеранів. Треба готуватися до логістичних обмежень, змінюючи бізнес-моделі, переходячи до виробництва продукції з доданою цінністю та до глибокої переробки.

Реклама:

Вже є позитивні сигнали щодо підготовки до нестачі тепла і електрики - йде робота над розподіленою і власною генерацією, smart-grid та впровадженням інших рішень. До речі, мова йде вже про більше ніж 100 газопоршневих генераторів, які закуплені бізнесом і прямують до України.

Хоча все ще понад 50% підприємств не готові і не готуються до зимового періоду, а готовими до викликів вважають себе лише 13%, як свідчить літнє дослідження Advanter Group.

Також на Конгресі було висловлено пропозицію активного залучення громад задля децентралізації теплопостачання і співдії з бізнесом. Саме тому наступний Конгрес ми плануємо провести спільно із громадами.

Але існує також і суттєва економічна проблема для бізнесу, який постачає рішення з тепло- і енергозабезпечення. Створення індивідуального проєкту під замовника займає близько трьох місяців, замовлення і постачання обладнання ще від 90 до 120 діб.

В умовах розповсюдженої вимоги, особливо на державному рівні, "оплати по факту", пів року які фінансує бізнес за власний рахунок з урахуванням високої вартості грошей — це неадекватні умови.

Практичним рішенням може стати зміна підходу в фінансуванні проєктів і створення типових рішень. Було зроблено акцент на необхідності випрацювання на державному рівні і для бізнес-спільнот певної кількості стандартизованих рішень для їхнього здешевлення і отримання під них фінансування.

Також, за влучним висловом одного з учасників: потрібна "Безальтернативна" енергетика — яка базується на відновлювальних джерелах і системах збереження. Тому треба не відкладати звернення до фахівців щодо планування ефективної децентралізованої системи електро- і теплопостачання для підприємства.

Багато викликів ще попереду, отже розвиток адаптивності в економіці і бізнесі стає важливим пріоритетом. І як свідчать дослідження Advanter Group і Центру соціальних змін і поведінкової економіки, суспільство і підприємці бачать значну можливість в посиленні бізнесу саме за рахунок залучення ветеранів, чий досвід, надбані компетенції швидкого ухвалення рішень та стійкість, стають незамінними в наш час і в цивільному житті.

На Конгресі були обговорені необхідні пріоритети ветеранської політики. При цьому було запропоновано у цьому питанні виходити зі створення можливостей, а не з традиційного для патерналістських систем надання пільг — вже на другому Конгресі ветерани акцентують саме такий пріоритет ветеранської політики.

"Від планів — до дій"

Пріоритетні на думку українського бізнесу і ветеранів принципи державної економічної політики, були чітко визначені ще на попередніх Конгресах. Цього разу вони отримали максимальне схвалення. Це, перш за все:

Збільшення економічних свобод і можливостей, а не збільшення участі держави в економіці

Впровадження Антикорупційної податкової реформи, а не підняття податків і створення "клубу білого бізнесу", який руйнує бізнес-клімат і бізнес-культуру, що лише формується в Україні.

Реалізація ідеї бронювання критичного персоналу підприємств - економічного бронювання.

Припинення тиску на бізнес з боку правоохоронних і регуляторних органів - зміни до Кримінально процесуального кодексу.

Також більшість учасників, вказали на необхідність прискорення приватизації, та на те, що рівні можливості для бізнесу важливіші за "захист вітчизняного виробника" шляхом впровадження українського кешбеку. Хоча на цю тему думки дещо розділилися і близько 20% учасників Конгресу воліли б говорити про відкладення приватизації.

Однозначним було бажання якнайскорішого підписання президентом закону про перезавантаження БЕБ, ухвалення якого при цьому не має банально заспокоїти суспільство.

Потрібно не тільки ретельно відслідкувати як на практиці відбудуться конкурсні відбори до БЕБ і як буде працювати оновлена інституція.

Але набагато важливіше впровадити зміни до КПК, а саме декриміналізація економічних злочинів, прибирання економічного підслідства в СБУ, поліції, ДБР та інших інституцій і концентрації його в БЕБ та інші зміни.

Також, члени конгресу виказали дуже обережне ставлення до реформи законодавства про працю. Вони наголошували, що дуже важливо, щоб нове законодавство про працю не погіршило ситуацію, бо існує великий ризик того, що замість перемоги над радянщиною ми отримаємо неосоціалістичну модель, яка не відповідатиме рівню розвитку економіки, вимогам економічних свобод і розвитку, а також прискорить демографічну катастрофу і суспільну деградацію.

Важливим рішенням з огляду на наростаючу нестачу персоналу має стати подовження активного життя людини. Про це ми говорили з представниками медичної галузі і кадрових сервісів. Для цього бізнес має активніше долучатися до програм медичного страхування співробітників, стимулювати профілактику і проведення регулярних медичних оглядів.

Квінтесенцією Конгресу стала наступна фраза: "Ми, як бізнес і ветерани не маємо права боятися прокурорів, митників, податківців, силовиків - корупціонерів".

З огляду на те, що 22% бізнесів стикалися за останній час з корупцією, тиском і вимогою хабарів, а 70% підприємств постраждали від необґрунтованого блокування діяльності - в тому числі через блокування податкових накладних, а 13% підприємств відчули зростання тиску на бізнес за останні два місяці, було запропоновано посилити консолідовану активність бізнесу і ветеранів для запобігання тиску.

Мова йшла про активізацію Ініціативи "Маніфест 42", про створення Національного бюро перемог і розвитку. В тому числі серед активних кроків пропонувалися наступні:

Створити комунікаційний центр впливу на зміни: медіа розслідування випадків бездіяльності та корупції за даними, отриманими від бізнесу Унеможливити використання влади у інтересах, не пов’язаних з доброчесними інтересами бізнесу та виборців: розслідувати та пролобіювати вирішення топ-5 проблем бізнесу та громадян на центральному та місцевому рівнях За рахунок контролю виконання допомогти впровадженню заходів: 100% розслідувань мають вести до викорінення причин корупції чи бездіяльності посадовців

Після перемоги більшість ветеранів і підприємців — учасників Конгресу — не збираються виїжджати з України. Багато хто з ветеранів планує йти в політику — в державне або місцеве управління.

І більшість учасників Конгресу вказали на те, що не треба чекати, що порядок в крані наведуть захисники, коли повернуться до цивільного життя після Перемоги. Порядок мають навести ті, хто зараз не на фронті.

Для цього важливим є залучення активних громадян та бізнесу до фінансової підтримки аналітичних центрів, громадських представників, а після Перемоги — і політичних представників, з метою недопущення приходу до влади корупціонерів і олігархів.

В фіналі Конгресу учасники підтримали думку, що держава не має ухвалювати рішення без узгодження з відповідними аналітичними центрами, бізнес-спільнотами та ветеранськими організаціями. І шлях до інклюзивних державних інституцій передбачає більшу активність Коаліції ветеранських обʼєднань і Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.