Ринки впали, а волатильність досягла багаторічних максимумів. Чому це сталося?

У понеділок вранці основні індекси були в червоній зоні: S&P 500 знизився на 2,9%, Nasdaq на 4,5%, EuroStoxx на 2,7%. Азійські індекси показали ще гірші результати: Nikkei впав на 12,4%, Тайвань на 8,4%, KOSPI на 8,8%.

Індекс VIX (міра волатильності ринку) досяг багаторічних максимумів на рівні 65,7, що є гіршим значенням, ніж у більшості випадків в сучасній історії, крім значень 96,4 у 2008 році та 85,5 у 2020 році.

Темпи зміни ринкових цін є одними з найбільших в історії. Хоча учасники ринку швидко змінили продажі на покупки, це підтверджує, що ринок змінює свій бичий настрій на більш про-ведмежий, готовий переоцінити рецесійні ризики у будь-який момент часу.

Волатильність і впевненість інвесторів

Довгий час волатильність була низькою, а впевненість інвесторів занадто високою, що піднімало акції багатьох компаній до історичних максимумів. ФРС, Банк Японії, дані щодо зайнятості, передвиборча гонка в США, звіти технологічних компаній та ескалація на Близькому Сході — все це склалося воєдино, створюючи умови для зниження фондових індексів.

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Ризики для економіки США

Минулого тижня економіка США показала явні ризики для інвесторів, викликавши побоювання щодо більш різкого, ніж очікувалось, уповільнення зростання фінансових ринків. Індекс ISM по виробничій активності в липні впав до 46,8 (подібні рівні були лише в 2000 та 2008 роках), зростання зайнятості у липневому звіті знизилося до 114 тисяч, а рівень безробіття виріс на 0,2 п. п. до 4,3%.

Це відбулося на тлі нестійких настроїв на фондових ринках через побоювання, що частина зростання акцій компаній на фоні розвитку штучного інтелекту виявиться бульбашкою.

Позитивні новини щодо зростання ВВП США

Позитивною новиною стало зростання ВВП США у другому кварталі, де економіка зросла на 2,8% у річному обчисленні і значно перевищила консенсусні оцінки. Фінансові ринки тепер закладають у ціни більш ніж 1% зниження процентних ставок до кінця року і реальний ризик зниження на 0,5% у вересні.

Аналітики навіть почали серйозно обговорювати, чи потрібно ФРС проводити міжсесійні зниження процентних ставок, оскільки 18 вересня — це ще дуже далеко в очах учасників ринку на цьому етапі.

Причини корекції ринку в Японії

Однією з вагомих причин широкої корекції ринку була Японія. Розпродаж на японських ринках посилився в п'ятницю, індекс TOPIX впав на 6,14% і знизився на 13,4% з піка 11 липня. Багато факторів сприяли цим ведмежим настроям - починаючи з продовження зміцнення єни, за яким пішло посилення занепокоєння щодо уповільнення економіки в США, що підвищило очікування ринку щодо більш агресивного зниження процентних ставок в США.

Іноземні інвестори вивели майже 5 млрд доларів США з японських акцій за останні два тижні липня, а внутрішні фонди також стали чистими продавцями свого власного ринку.

Очікування щодо нестабільності ринку

Хоча всі ці події, очікувано, негативно вплинули на ринки, екстремальна реакція була трохи несподіваною. У короткостроковій перспективі ми очікуємо, що ринки залишатимуться нестабільними і будуть під тиском.

Слабкі дані щодо зайнятості в США ще більше посилили побоювання, що уповільнення економіки США є набагато серйознішим, ніж очікувалось. Страх зростання, ймовірно, стане серйозним драйвером настроїв на ринку в глобальному масштабі, і історично під час рецесії японські ринки в середньому відставали від акцій США приблизно на 5%.

Зміни в пріоритетах інвесторів

З погляду інвестицій ми спостерігаємо деякі суттєві зміни в пріоритетах інвесторів. Ринку необхідно переорієнтуватися на більш захисні якісні акції або на акції з дивідендною доходністю та високим вільним грошовим потоком.

Хорошим прикладом тектонічного зсуву є Berkshire Hathaway — типовий консервативний інституціональний гравець, який скоротив активи AAPL вдвічі і накопичив рекордні 277 млрд доларів готівкою, ймовірно, очікуючи розвитку рецесії.

Секторальний аналіз

Щодо секторального аналізу, то в липні спостерігалась загальна ротація активів, де інвестори фіксували прибуток у технологічному секторі, включаючи сектор напівпровідників та програмного забезпечення високої капіталізації.

Більш сприятливі перспективи прибутків для великих компаній порівняно із середніми стали однією з основних причин, через яку ринок віддавав перевагу більш крупним іменам (блакитним фішкам), але декілька великих гравців, таких як Amazon, Microsoft та навіть Nvidia, все ж продемонстрували менш оптимістичні результати квартальної звітності, ніж очікувалось.

Враховуючи уповільнення економіки, для компаній малої та середньої капіталізації досі існують макроекономічні перешкоди, хоча ми спостерігали деяке відновлення акцій компаній малої капіталізації протягом останніх кількох тижнів.

Загальна нестабільність ринку, зміна політики процентних ставок, більш слабкі споживачі та циклічне відновлення залишаються основними ризиками для оптимістичних інвесторів по всьому світу.