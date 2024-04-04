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Індивідуальні інвестиції в Україні. Можливості в умовах воєнного часу

Індивідуальні інвестиції в Україні. Можливості в умовах воєнного часу

Перелік інструментів для інвестицій для українців та поради, як сформувати інвестиційний портфель
Четвер, 4 квітня 2024, 18:11
Аліна Шух
фінансова радниця, COO в Smart Family Office

Сучасні індивідуальні інвестори в Україні — люди 25-40 років. Це взагалі перше покоління, яке свідомо навчається інвестувати. І цей напрям розвивається, скоріше, всупереч усьому, що відбувається. 

Люди самі шукають як захищати та накопичувати капітал, адже в Україні навіть звичний спосіб зберігати кошти "під матрацом" вже ризиковий. До того ж гроші, які не працюють, знецінюються щороку до 20-30%

Щоб запобігти цьому, варто примножувати накопичення хоча б на відсоток інфляції. Як це робити? Які інструменти інвестування доступні українцям?

Україна і світ. Тенденції інвестування

2022 рік став роковим не тільки для України. Після видачі "безкоштовних" грошей у час пандемії сильно зросла інфляція і центробанки світу почати "затягувати паски", підвищуючи облікові ставки. 

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Геополітичні напруги, високі ціни, дорогі кредити – все це призвело до падіння світового ринку у 2022 році на близько 20%. Цього ж інвестори очікували й від 2023. Проте не так сталося, як пророкувалося.

2023 рік пройшов зі значним зростанням ринку на 24%. Інвестори очікують подальшого зниження облікових ставок, зниження вартості запозичених грошей, розвитку компаній, збільшення економічної активності.

Та це все ще не стосується України. 

Українські інвестори, по-перше, живуть в умовах війни, а по-друге, існують значні обмеження. Тож світові тенденції нас не надто торкаються, бо: 

  1. складно вивести гроші за кордон; 
  2. у країні війна, і грошей взагалі не так багато; 
  3. люди мають низьку обізнаність щодо можливостей інвестування.

Зараз ми дуже сильно відірвані від світу. Надто велика невизначеність майбутньою демографією, чи будуть люди повертатися з за кордону, може прилетіти ракета. Пропонована у країні дохідність наче не відповідає тим ризикам, які ми маємо. Які інструменти можуть допомогти її збільшити?

У що інвестувати

Перш ніж перейти до інструментів, варто знати, яку дохідність вважати високою чи хоча б достатньою. 

Існує теорія розрахунку ризику конкретної країни, яку запропонував Асват Дамодаран, один з найбільш відомих у світі експертів з оцінки бізнесу. Суть теорії полягає у тому, що при інвестиціях у певну країну, інвестори можуть вимагати додаткову дохідність – премію за ризик. 

Премія за ризик країни пов’язана з факторами, що потенційно можуть вплинути одразу на всі інвестиції в її межах (політичні, економічні, фінансові та інституційні ризики).

В Україні, в умовах значної обмеженості фондового ринку, ця премія за ризик визначається згідно з рейтингами суверенного боргу, складеними міжнародними рейтинговими агентствами (Standard & Poor's, Moody’s Investors Service, Fitch IBCA). За розрахунком Дамодарана, премія за ризик України становить 17,55%.

Тому надалі орієнтуємось на це.

Депозити 

Ця категорія — не надто вдалий варіант з точки зору інвестора. Якщо порівнювати з наступним інструментом, військовими облігаціями, депозити — більш ризиковані. При цьому їхня дохідність зазвичай менша. 

Депозити працюють через посередника — банк. Тобто це ризик посередника, якщо банк збанкрутує. В разі чого гроші повернуть. На час воєнного стану та 3 місяці після його скасування у нас 100% повернення вкладів фізичних осіб. Після війни гарантована сума становитиме 600 тисяч гривень на один банк. Але навіть так повертати гроші буде довго і неприємно.

Облігації

В Україні зараз широко доступні військові облігації. Це можливість допомогти державі профінансувати війну, нашу армію і Перемогу. Тому сама держава стимулює це, підключає провайдерів: Мінцифри, брокерів, компанії. Продукт доступний і в Дії. Знижується поріг входу та вимоги до відкриття рахунків, подачі документів. 

Облігації — це інструмент, який Нацбанк тримає з достатньою дохідністю через управління обліковою ставкою, щоб перекривати інфляцію, і людям було цікаво купувати ці інструменти. Міністерство фінансів, уряд спонукає людей інвестувати у військові облігації, тому що це гроші для бюджету. 

Нерухомість

Тривалий час для більшості українців нерухомість була основною інвестиційною метою. Назбирали грошей — купили одну квартиру, для себе, мами, батька, а потім — на здачу в оренду. 

Існує навіть думка, що якщо ти не маєш квартири, ти — не інвестор. 2022-2023 роки сильно підірвали цю тенденцію. Чимало населених пунктів розбомблено, багато де нерухомість неліквідна зовсім, її не можна продати. І ідея інвестувати у квадратні метри не видається настільки привабливою.

Сільськогосподарська земля

Ринок відкрився у серпні 2021 року. На початку повномасштабного вторгнення реєстри закрили (і для нерухомості також), але вже з літа 2022 року відкрили знову. З 2024 року ринок с/г землі став доступний для юридичних осіб. Що мало б сильно стимулювати попит та ріст ціни за гектар. 

Проте війна сильно стримує розвиток ринку. Це доволі цікавий інструмент, який "поводиться" як нерухомість (зростає капіталізація вкладень та є пасивний дохід у вигляді орендних платежів). Проте будувати на такій землі не дозволено, до того ж вона може бути замінована чи навіть окупована. 

З іншого боку, її не треба амортизувати чи ремонтувати. І її також можна здавати в оренду. Земля — досить цікавий актив з точки зору інвестицій для українського інвестора, плюс це інвестиція у власну Батьківщину, в чорнозем.

Криптовалюти

Інструмент, який використовується багатьма українцями й не тільки для інвестицій, а як система переказу грошей. Через те, що криптовалюти все ще не визначені законодавством, немає закону про сплату податків, у правовому полі складно діяти чисто-біло, як з облігаціями та акціями. 

З цінними паперами система зрозуміла: ти їх купуєш і заробляєш (втрачаєш), отримуючи прибуток (збиток). З прибутку сплачуєш податок — і маєш чисті гроші, які можеш показати в декларації. 

Або отримуєш дохід у вигляді дивідендів і сплачуєш з нього податок. З криптовалютами поки ще не прийнятий закон, потрібно платити податки з усієї суми. Тобто купив біткоін за 20 тис., продав за 60 тис., тоді з 60 тис. маєш сплатити 18% + ще 1,5% (ПДВ і військовий збір). Це стримує людей показувати ці гроші. 

Плюс це досить ризикований інструмент — волатильний, коли він стрибає то вгору, то вниз. Новачок у цій справі може невчасно продати, злякатися — і саме таким чином втратити гроші. 

Тому криптовалюта — це інвестиції високого ризику, які бажано диверсифікувати різними іншими класами активів, тобто вкладати не більше 20% капіталу у криптовалюти, так само як із венчурними інвестиціями.

Венчурні інвестиції. Стартапи

Розвиток венчурних фондів та синдикатів сьогодні дозволяє знизити поріг входу до приблизно $5000 на компанію. Але щоб почати інвестувати в стартапи, нам потрібно мати хоча б 10 інвестицій по $5 тис. І це має бути 20% від усього нашого капіталу. Капітал від $250 тис. — це орієнтир, з якого варто починати думати про венчурні інвестиції. 

Підходить людям, в яких вже є сформований деякий капітал, у яких ризик-профіль досить агресивний, тобто вони нормально сприймають те, що в них 9 з 10 інвестицій "не вигорять". І вони готові їх втратити, але сподіваються на великий прибуток. 

Зарубіжний фондовий ринок

Попри значні обмеження щодо виводу грошей за кордон, українці все ж можуть легально переказувати у межах 100000 грн за кордон з одного банку в місяць. Це дозволяє мати доступ і до міжнародних ринків капіталу: інвестувати в акції та облігації, альтернативні інструменти на фондовому ринку. 

Саме біржові інструменти вважаються "традиційними" у західному світі. Завдяки своїй ліквідності (доступності швидко обміняти актив на гроші за ринковою ціною), регуляції, захисті прав інвесторів, прозорості. 

На фондовому ринку можна побудувати повноцінний портфель з усіх можливих класів активів: від часток у бізнесі, до позик, нерухомості чи золота. І поріг входу відсутній також, існують інструменти від кількох центів. Проте побудова інвестиційного портфеля має супроводжуватися завчасно пропрацьованою стратегією, ця індустрія потребує глибоких знань та залученості у процеси.

Інші інструменти

Прямі позики, мікрокредитування, українські інвестиційні фонди, страхування — це також доступне українцям. Проте у цих інструментів зараз або недостатня дохідність до наявних ризиків, або є певні обмеження, або низька захищеність прав інвестора та відсутня регуляція.

У таблиці нижче зведено інформацію про основні інструменти, доступні в Україні.

Категорія

Кому підходить

Поріг входу

Ліквідність

Ризик

Дохідність

Депозити

Усім, хто не має боргів і незакритих кредитів

Від сотень гривень

Висока

Середній

Низька

Облігації

Усім, хто не має боргів і незакритих кредитів

Від 1 тис. — у гривні або від 1 тисячі євро чи доларів облігацій у валюті.

Єврооблігації — від €30 тис. (за 100 шт.) 

Висока

Низький

Середня

Нерухомість

Усім, хто має стартовий капітал

Залежить від регіону і типу нерухомості. Від $50–60 тис.

Низька

Високий (в Україні)

Середня

Земля

Усім, хто має стартовий капітал

$2–3 тис. у розрахунку на 1 га

Низька

Низький

Середня

Криптовалюти

Усім, хто розуміє, як працює сфера та готові приймати ризики

Від кількох доларів

Висока

Високий

Висока/ Низька

Венчурні інвестиції, стартапи

Людям із великою фінансовою подушкою і профіцитом накопичень

Від $50 тис. Сума має бути не більшою за 20% усіх накопичень.

Середня

Високий

Висока/ Низька

Зарубіжний фондовий ринок

Усім, хто не має боргів і незакритих кредитів, має фінансову подушку

Від кількох доларів

Висока

Залежить від стратегії: низький / високий

Залежить від стратегії: низька / висока

Правила формування інвестиційного портфеля 

На базовому рівні правил небагато. Основне: інвестуємо, коли є фінансова подушка. Для деяких категорій потрібно мати капітал від десятків чи сотень тисяч доларів.

Далі усе залежить від бажання розібратися з тонкощами, коли інвестор переходить від етапу облігацій чи навіть землі, до міжнародних фондових ринків. 

  1. Не думайте тільки про дохідність. Варто розуміти, з яким ризиком ми досягаємо даної дохідності.
  2. Інвестиційний портфель потрібно складати з різних класів інвестиційних інструментів для диверсифікації.
  3. Беріть до уваги ліквідність інструментів. Повномасштабне вторгнення показало, що інколи замість 100% дохідності мати достатньо доступні активи, якими можна швидко скористатися.

Розуміння ризиків та принципів інвестування є ключем до успіху. Поглибити знання допоможуть спеціалізовані курси, експерти, фінансова література, наприклад, книги Джона Богла, Бенжаміна Грема, Бодо Шефера чи найпростіша "Найбагатша людина у Вавилоні" Клейсона. 

Варто зважати, що гроші, які лежать "десь там, в американського брокера", захищені краще, ніж в Україні "під матрацом". Адже брокери проходять сертифікації, перевірки на рівні держави. 

До того ж завжди можна звернутися по допомогу до консультанта, який підбере ті інвестиційні продукти та інструменти, які будуть максимально релевантні вашому капіталу, цілям і поточній ситуації з усіма її перспективами та викликами.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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